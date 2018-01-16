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| | В Сети жестко раскритиковали новую ведущую «Дома-2» Марину Африкантову

В Сети жестко раскритиковали новую ведущую «Дома-2» Марину Африкантову

Вчера, 19:55
Участница шоу «Дом-2» Марина Африкантова решила попробовать свои силы в качестве ведущей. Девушку выбрали за ее артистизм, который она показывала во время съемок программы. Африкантова заменила Катю Жужу, но по мнению пользователей, сделала это неудачно.

В Сети жестко раскритиковали новую ведущую «Дома-2» Марину Африкантову

 

Новая ведущая «Дома-2» ведет блок новостей. Актриса поделилась эмоциями с фанатами. Африкантовой сложно следить за бегущей строкой, так как она не успевает читать текст, поскольку буквы на экране передвигаются чересчур быстро. Девушка волнуется и чувствует себя скованно, продюсеры говорят, что со временем эти проблемы решатся. Руководители проекта хвалят Африкантову, называя ее настоящим молодцом, так как звезда шоу хорошо справляется с возложенными на нее обязанностями.

Пользователи Сети имеют противоположную точку зрения. По мнению большинства юзеров, Африкантова не может завести публику. Блок новостей стал скучным с ее приходом. Ведущая выглядит закомплексованной и напуганной, смотреть на нее неинтересно, возникает желание переключиться на другой телевизионный канал.
Домбровский Сергей
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