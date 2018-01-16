Проституция и наркозависимость: Дана Борисова борется за дочь в суде

Известная телеведущая хочет вернуть возможность общения с ребенком.

Сегодня Нагатинский суд Москвы рассматривал дело о восстановлении прав Даны Борисовой на общение с десятилетней дочерью, которых она была лишена в связи с прохождением курса лечения от наркозависимости. Лечение Борисова проходила в Таиланде, а за это время ее бывший муж успел подать несколько судебных исков в отношении лишения ее возможности общения с дочерью, а также привил девочке негативное отношение к матери.И, если вернувшаяся по окончании лечения Борисова за декабрь прошлого года несколько раз виделась с Полиной, то затем настроение отца девочки, по всей видимости, сильно изменилось, потому что встречи были запрещены совсем. По словам телеведущей, она еле вымолила на днях разрешение несколько минут поговорить с дочерью по телефону, да и то для этого ей пришлось долго плакать и унижаться. Дана рассказала, что девочка настроена против нее довольно враждебно, называет ее «недолеченной наркоманкой», повторяя эти и другие слова отца.

Борисова настроена вернуть расположение дочери, и для этого она собирается требовать в суде разрешить ей забирать к себе девочку с ночевкой в выходные. Но пока ее бывший супруг старательно игнорирует судебные заседания, не присылая на них даже своего адвоката, это, конечно, существенно затягивает процесс. Судя по всему, экс-супруг планирует предпринять некие действия. Дана также подчеркнула, что обязанность по выплате алиментов уже была с нее снята.В то же время самой Борисовой грозит судебное разбирательство, «благодаря» стычке с Аленой Кравец. В свое время Дана высказалась о том, что Кравец оказывает интимные услуги за деньги, на что получила ответ, что, если бы Дана Борисова больше думала, прежде чем сказать, то не нажила бы себе врагов больше, чем Дональд Трамп.

Телеведущая потом даже опубликовала скриншоты переписки с Аленой Кравец, где содержались угрозы физической расправы за клевету. Алена также обратила внимание Борисовой на то, что «злой язык» уже довел телеведущую до того, что она лишилась поддержки близких друзей, а ее дочку, обучающуюся в элитной-школе, уже спрашивают, на самом ли деле ее мать "дама легкого поведения". Теперь Кравец обещает подать в суд на Борисову за публичную клевету и обвинения без доказательств. Как планирует строить линию защиты Дана Борисова пока неизвестно.