Дана Борисова собирается в суде бороться за право общения с дочерью

Телеведущая Дана Борисова участвует в судебном разбирательстве со своим бывшим мужем для того, чтобы получить право на общение с собственной дочерью. СМИ сообщали, что весной 2018 года Борисова вынуждена была лечиться от наркотической зависимости в Таиланде, пока ее дочь жила с отцом.

16 января в одном из судов Москвы проходило разбирательство, в ходе которого телеведущая Дана Борисова отстаивала свое право осуществлять общение с 10-летней дочерью. Условия, установленные ее бывшим мужем, согласно которым, Борисова может встречаться с ребенком только тогда, когда это разрешит экс-супруг, не устраивали знаменитость.Как сообщают СМИ, после того как телеведущая прошла программу лечения от наркотической зависимости в Тайланде, ей не удалось найти общий язык со своим бывшим мужем Максимом Аксеновым, как и заслужить прощения. Экс-супруг неоднократно подавал на Дану Борисову в суд, и, согласно судебным решениям, телеведущая лишилась возможность встречаться с дочерью в любое время. Кроме этого, по ее словам, Аксенов настроил дочку звезды против матери.