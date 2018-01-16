Вокалистка The Cranberries собиралась перезаписать хит «Zombie»

Ушедшая из жизни 15 января 2018 года Долорес О’Риордан, которая была вокалисткой в коллективе The Cranberries, сообщала о своем желании перезаписать хит группы «Zombie». Информацией о планах певицы перед смертью располагают СМИ.

СМИ сообщают, что на 16 января у Долорес О’Риордан была назначена встреча с музыкальным коллективом Bad Wolves. Певице пришлись по вкусу прежние каверы группы, поэтому она предложила музыкантом сотрудничество. Продюсер покойной исполнительницы подтвердил данную версию событий - О’Риордан присылала голосовое сообщение ему на автоответчик, в котором рассказывала про эту встречу.Известная исполнительница Долорес О’Риордан была найдена мертвой в отеле, расположенном в Парк Лейн. Причины и обстоятельства смерти певицы не установлены. Расследованием дела занимается Скотланд-Ярд.Касательно ухода из жизни певицы со своими соболезнованиями выступил Майкл Хиггис, являющийся президентом Ирландии. Кроме того, мэр города, где родилась Долорес О’Риордан, также высказал слова сочувствия.