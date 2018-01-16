Шерон Стоун громко засмеялась после вопроса о домогательствах

Американская актриса Шерон Стоун давала интервью американскому журналисту. Представитель СМИ спросил у модели о том, подвергалась она когда-либо сексуальным домогательствам или нет. Звезда «Основного инстинкта» рассмеялась после этого вопроса.

Домбровский Сергей

По словам Шерон Стоун, за 40 лет в телевизионном бизнесе она видела многое. Актриса в ответ спросила у журналиста, могли ли устоять мужчины при виде беззащитной девушки, приехавшей из Пенсильвании и не имевшей могущественных покровителей. Шерон Стоун не стала перечислять фамилии тех, кто предлагал ей начать интимные отношения. Актриса и продюсер предпочла промолчать. Ранее Шерон Стоун рассказывала о том, как едва не умерла от кровоизлияния в мозг. Это произошло в 2001 году и оставило неизгладимые впечатления в памяти звезды.Сейчас в США ведутся расследования, так как множество женщин обвиняют представителей культуры, наделенных властью, в сексуальных домогательствах. Одним из самых громких скандалов считается конфликт с известным продюсером Харви Вайнштейном. Этого мужчину обвинили в нескромном поведении десятки дам, в том числе знаменитая актриса Анджелина Джоли.