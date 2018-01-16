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| | Хью Джекман взобрался на стену часового салона

Хью Джекман взобрался на стену часового салона

Вчера, 18:49
В Женеве на мероприятии, устроенном Montblanc для презентации новой модели часов, в число приглашенных знаменитостей вошел Хью Джекман. На специальном стенде компанией-организатором была установлена часть тренажера на скалолазов, на который влез актер, известный ролью Росомахи в «Людях Икс».

Хью Джекман взобрался на стену часового салона

 

Австралийский актёр Хью Джекман, прославившийся для широкой публики благодаря роли в супергероя Росомахи в фильме «Люди Икс», принял участие в презентационном мероприятии в честь новой модели часов от Montblanc. В ходе презентации актеру пришлось взобраться на настенный тренажер для скалолазов, установленный в салоне часового искусства.

Презентуемые часы составляют коллекцию, выполненную в винтажном стиле. Устройство оборудовано возможностью определять второй часовой пояс с помощью механизма Minerva, корпус сделан из особого сплава бронзы, который изменит свой оттенок спустя определенное время. Из подобного материала создавались корпуса для часов в XIX веке.
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