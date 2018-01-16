"Придется родить Машу": Рудковская беременна девочкой?

Новость о том, что продюсер Яна Рудковская снова беременна, обсуждают поклонники.

Такие выводы фанаты сделали, посмотрев видео, размещенное в Instagram-аккаунте Рудковской. В ролике снята беседа Яны со своим сыном Сашей, который задает ей вопрос, о том как скоро она родит ему сестренку. Затем мать и сын обсудили, кого бы хотел сам Саша - сестру или брата, и какое имя выбрал бы. Сын Евгения Пющенко и Яны Рудковской четко ответил, что очень хотел бы сестренку, которую назвал бы Машей.

Пользователи немедленно сделали вывод, что в семье фигуриста и продюсера вскоре ожидается пополнение, и на этот раз, видимо, будет девочка. Хотя некоторые из них не стали делать скоропалительных предположений, предпочитая дождаться известий от звездной пары, они лишь посоветовали Яне исполнить желание 5-летнего Саши как можно скорее и умилились беседе матери и сына: " Яна, ну разве можно отказать такому сладкому малышу?! Придетя родить Машу!". В общей сложности видеозапись посмотрели свыше 600 тысяч пользователей. Пока что Рудковская и Плющенко воздерживаются от комментариев.Зато на днях, на проходившем в ГУМе пресс-завтраке, посвященном предстоящему первенству Европы по фигурному катанию и Кубку мира по футболу, Евгений Плющенко заявил, что хотел бы занять пост министра спорта РФ. Двукратный олимпийский чемпион сказал, что пока это шутка, но в будущем он мог бы вполне реально и довольно эффективно выполнять обязанности министра.

На этом Плющенко не остановился, он предложил уменьшить зарплаты наших футболистов примерно до 30000 рублей, что, по его мнению, неплохо простимулирует игроков к отличному результату. Евгений даже поделился своей детской мечтой - стать футболистом и рассказал, что и сейчас любит смотреть матчи испанской сборной. К слову Плющенко избран послом предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018. Он заявил, что не сомневается в высоком уровне проведения первенства в нашей стране. Фигурист порадовался, что турнир в нашей стране принимают не только столица и Санкт-Петербург, но и многие другие города.В соответствии с графиком проведения ЧМ по футболу-2018, матчи будут проводиться с 14 июня по 15 июля текущего года в 11 городах страны. К проведению первенства подготавливаются 12 арен, многие из которых прошли полную реконструкцию, а некоторые были отстроены с нуля.