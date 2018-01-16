Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | "Придется родить Машу": Рудковская беременна девочкой?

"Придется родить Машу": Рудковская беременна девочкой?

Вчера, 19:03
Новость о том, что продюсер Яна Рудковская снова беременна, обсуждают поклонники.

"Придется родить Машу": Рудковская беременна девочкой?

 

Такие выводы фанаты сделали, посмотрев видео, размещенное в Instagram-аккаунте Рудковской. В ролике снята беседа Яны со своим сыном Сашей, который задает ей вопрос, о том как скоро она родит ему сестренку. Затем мать и сын обсудили, кого бы хотел сам Саша - сестру или брата, и какое имя выбрал бы. Сын Евгения Пющенко и Яны Рудковской четко ответил, что очень хотел бы сестренку, которую назвал бы Машей.

"Придется родить Машу": Рудковская беременна девочкой?

 

Пользователи немедленно сделали вывод, что в семье фигуриста и продюсера вскоре ожидается пополнение, и на этот раз, видимо, будет девочка. Хотя некоторые из них не стали делать скоропалительных предположений, предпочитая дождаться известий от звездной пары, они лишь посоветовали Яне исполнить желание 5-летнего Саши как можно скорее и умилились беседе матери и сына: " Яна, ну разве можно отказать такому сладкому малышу?! Придетя родить Машу!". В общей сложности видеозапись посмотрели свыше 600 тысяч пользователей. Пока что Рудковская и Плющенко воздерживаются от комментариев.

Зато на днях, на проходившем в ГУМе пресс-завтраке, посвященном предстоящему первенству Европы по фигурному катанию и Кубку мира по футболу, Евгений Плющенко заявил, что хотел бы занять пост министра спорта РФ. Двукратный олимпийский чемпион сказал, что пока это шутка, но в будущем он мог бы вполне реально и довольно эффективно выполнять обязанности министра.

"Придется родить Машу": Рудковская беременна девочкой?

 

На этом Плющенко не остановился, он предложил уменьшить зарплаты наших футболистов примерно до 30000 рублей, что, по его мнению, неплохо простимулирует игроков к отличному результату. Евгений даже поделился своей детской мечтой - стать футболистом и рассказал, что и сейчас любит смотреть матчи испанской сборной. К слову Плющенко избран послом предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018. Он заявил, что не сомневается в высоком уровне проведения первенства в нашей стране. Фигурист порадовался, что турнир в нашей стране принимают не только столица и Санкт-Петербург, но и многие другие города.

В соответствии с графиком проведения ЧМ по футболу-2018, матчи будут проводиться с 14 июня по 15 июля текущего года в 11 городах страны. К проведению первенства подготавливаются 12 арен, многие из которых прошли полную реконструкцию, а некоторые были отстроены с нуля.
Новости по теме
Фанаты Яны Рудковской считают, что она беременна девочкой
Фанаты Яны Рудковской считают, что она беременна девочкой

Многочисленные поклонники популярной российской телеведущей Яны Рудковской считают, что вскоре её семья пополнится ещё одним ребёнком. Фанаты Яны полагают, что

Поклонники Рудковской отметили сходство сыновей Андрея Аршавина и Евгения Плющенко
Поклонники Рудковской отметили сходство сыновей Андрея Аршавина и Евгения Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская, которая также является мамой Саши Плющенко, поделилась видео со своим сыном и Арсением Аршавиным. Подписчики не могли не

Яна Рудковская снова беременна
Яна Рудковская снова беременна

 В сети ширятся слухи, что телеведущая и продюсер Яна Рудковская, которая является женой российского фигуриста Евгения Плющенко, беременна в очередной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости