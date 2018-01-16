Алла Пугачёва захмелела от бокала вина: Что происходит с певицей?

Алина Редель, верная подруга примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой, часто бывает с ней на одних и тех же мероприятиях. Ходили даже слухи, что эта персона могла даже являться суррогатной матерью для Лизы и Гарри, младших детей певицы, однако они не подтвердились. Тем не менее, Редель часто показывает в Сети фотографии с Пугачёвой, удивляющие поклонников примадонны.

Так, последние касались девичника и встречи Старого Нового года. Алина Редель опубликовала их на Facebook, пожелав всем счастья. Алла Пугачёва на фотографиях поражала своим стилем, выражающемся в элегантном платье, лосинах и высоких ботильонах. Это восхитило поклонников, которые часто критиковали звезду за несуразные и странные наряды, хотя исполнительница, впрочем, и признавала, что за модой давно перестала гнаться, решив сохранить только относительно моложавый вид, несмотря на годы.Однако поразились фанаты также и другому факту, несколько менее приятному. Речь идёт о том, что Алла Пугачёва захмелела от бокала вина. Певица выглядела на снимках опьяневшей и словно пытающейся что-то сказать со странной улыбкой на лице.Между тем, у Аллы Пугачёвой проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому доктора настоятельно советовали артистке вести себя размеренно, без экспериментов и, по возможности, не бывать часто на публике. Собственно, знаменитость действительно редко выходит в свет, однако, как говорят её знакомые, в такие моменты певица превращается в настоящую душу компании. Также Алла Пугачёва собирается порадовать поклонников неким грандиозным шоу на свои 70 лет.

Ирина Летинская

Однако всё ли будет хорошо со знаменитостью, если она позволяет себе бывать на вечеринках и даже пить там вино? На этот счет озвучили предположение тарологи, которые сделали прогноз для примадонны на 2018 год. По их мнению, Аллу Пугачёву ожидают сюрпризы. Год получится достаточно насыщенный, причём едва ли не больше, чем другие.Эксперты указали, что у певицы смена ориентиров, и она вряд ли будет радовать новыми песнями в ближайшие месяцы. Однако от публичной жизни артистка всё же не откажется, что всё-таки может сказаться определённым образом на здоровье 68-летней знаменитости. По мнению тарологов, Алла Пугачёва должна будет тщательно следить за своим состоянием и принимать некоторые профилактические меры.