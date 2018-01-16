Филипп Киркоров станет куратором молдавской группы на Евровидении

Филипп Киркоров сам выступил инициатором, поскольку считает молодых молдавских певцов очень харизматичными и любящими сцену артистами. А самое главное, как отмечает поп-король российской эстрады, это сила их голосов, которая умеет завладеть вниманием зрителей. Именно это стало главной причиной желания Киркорова помочь группе найти свой путь к славе, как когда-то ему в этом помогла Примадонна.
Это уже не первый опыт кураторства Филиппа Киркорова юных талантов на Евровидении. В 2016 году он готовил Сергея Лазарева, а в 2013 сестёр Толмачевых. Ещё ранее поп-король занимался подготовкой Ани Лорак и Дмитрия Колдуна.