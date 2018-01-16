Филипп Киркоров станет куратором молдавской группы на Евровидении

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров взял на себя ответственность курировать подготовку молдавской молодой группы «DOREDOS» на пути на сцену Евровидения.

Валерия Голицына

Филипп Киркоров сам выступил инициатором, поскольку считает молодых молдавских певцов очень харизматичными и любящими сцену артистами. А самое главное, как отмечает поп-король российской эстрады, это сила их голосов, которая умеет завладеть вниманием зрителей. Именно это стало главной причиной желания Киркорова помочь группе найти свой путь к славе, как когда-то ему в этом помогла Примадонна.Это уже не первый опыт кураторства Филиппа Киркорова юных талантов на Евровидении. В 2016 году он готовил Сергея Лазарева, а в 2013 сестёр Толмачевых. Ещё ранее поп-король занимался подготовкой Ани Лорак и Дмитрия Колдуна.