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| | Фанаты хуже мусорки: У Кардашьян баки для отходов от Louis Vuitton

Фанаты хуже мусорки: У Кардашьян баки для отходов от Louis Vuitton

Вчера, 18:33
Популярная американская шоу-вумен Ким Кардашьян накануне не на шутку разозлила своих поклонников, и причиной тому послужили мусорные контейнеры. Дело в том, что многие пользователи обратили внимание на фотографию в микроблоге модели, где она демонстрирует достопримечательности своего дома.

Фанаты хуже мусорки: У Кардашьян баки для отходов от Louis Vuitton

 

В «историях» популярной соцсети знаменитость опубликовала неоднозначный снимок, на котором изображены два мусорных бака, и на них было изображено несколько символов бренда Louis Vuitton. Пользователи не поняли, к чему их кумир публикует снимки подобного содержания, вследствие чего разразился настоящий скандал в пределах Сети.

Поклонники писали, что Кардашьян абсолютно не уважает публику, ведь она показала, что многие люди одеваются хуже, чем ее помойка, а это достаточно обидно. Нашлись и те комментаторы, которые вспомнили о голодающих детях всего мира, которым абсолютно нечего есть, а звезды шоу-бизнеса тем временем наряжают свои мусорные контейнеры. Не исключено, что данные баки для мусора расположены вовсе не у звезды дома, а стоят где-то в другом месте, и Кардашьян решила посмеяться и развеселить поклонников, однако произошел скандал.

Фанаты хуже мусорки: У Кардашьян баки для отходов от Louis Vuitton

 

Знаменитости нередко провоцируют своих фанатов и публикуют провокационные видеозаписи, а также фото с хвастовством. Отличилась и Ким Кардашьян, которая перед Рождеством решила показать публике подарки, которые подарил ей муж. Согласно содержанию видеоролика можно было понять, что известный рэпер и муж модели Канье Уэст балует свою супругу, ведь подарил он ей множество интересных вещей. В том числе, в коробке с подарками лежали сертификаты популярных сервисов, подарочные купоны, также продукция фирмы Apple, сертификат Walt Disney и другие интересные предложения, доступные не многим. Эксперты подсчитали, что Ким Кардашьян получила от мужа подарков на 300 тысяч долларов.

Фанаты хуже мусорки: У Кардашьян баки для отходов от Louis Vuitton

 

Тем не менее, помимо хвастовства своими материальными благами, модель периодически демонстрирует свое "габаритное", но подтянутое тело. Не так давно знаменитость опубликовала новое фото, в комментарии под которым поделилась секретами похудения после праздников. Внимательные поклонники поняли, что скорее всего, их кумир успешно занимается рекламой, ведь предложила Кардашьян употреблять протеиновые коктейли, ссылку на покупку звезда также прикрепила. Однако многие поклонницы здорового образа жизни не оставили без внимания столь полезный для себя пост.
Анна Лисичкина
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