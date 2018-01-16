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| | Кардашьян раскритиковали за мусорные баки от Louis Vuitton

Кардашьян раскритиковали за мусорные баки от Louis Vuitton

Вчера, 17:08
Подписчики известной звезды телешоу Ким Кардашьян возмутились после того, как женщина выставила фотографию своих мусорных баков в социальную сеть. Баки были оформлены в стиле от Louis Vuitton.

Кардашьян раскритиковали за мусорные баки от Louis Vuitton

 

Недавно известная светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выложила на свою страничку фотографию собственных мусорных баков. Оказалось, у именитой девушки и контейнеры для утилизации особенные. Оба бака были оформлены в стиле Louis Vuitton.

Кардашьян раскритиковали за мусорные баки от Louis Vuitton

 

На 37-летнюю фотомодель обрушился шквал критики сразу после публикации фотографий. Многие пользователи возмущены тем, что некоторые находятся на грани бедности, а у Кардашьян мусорные баки от известного бренда.

Также оказались и те, которые шутили над подобным стилем. Девушки даже писали, что контейнеры Кардашьян одеваются намного лучше, чем они. Публикация была со временем удалена со странички Ким, но разговоров в сети от этого меньше не стало.

Перед Рождеством стало известно о подарке Канье Уэста своей супруге Ким Кардашьян. Он подарил ей всяких «безделушек» на сумму 300 тысяч долларов.
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