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| | Безруков ради дочери из актера превратился в "ездового папу"

Безруков ради дочери из актера превратился в "ездового папу"

Вчера, 16:56
Сергей Безруков как заботливый отец показал, что следует делать, чтобы развлекать свою полуторагодовалую дочурку. Актер раньше не публиковал фотографий с девочкой на странице, но уже сейчас охотно делает это, потому поклонники могут увидеть трогательные кадры семейного досуга актера.
 

 

Как известно, в июле 2016 года Анна Матисон родила Безрукову дочку Марию. Малышка появилась на свет в одном из лучших перинатальных центров столицы, о чем счастливый отец сообщил своим фолловерам. Актер с самого рождения девочки пытался уделять ей как можно больше времени. Этому правилу он следует и сейчас. На своей страничке в Instagram он не только рассказывает, но и наглядно демонстрирует, как развлекает ребенка.
 
Так, на одном из последних видео Безруков показал, что существуют не только ездовые собаки, но и «ездовые папы». В комментариях к публикации пользователи назвали Сергея примерным отцом и похвалили за то, что он показывает фолловерам достойный пример для подражания.
 
У артиста есть и внебрачные дети, которых он от общественности долгое время скрывал. Вместе с дочерью Александрой и сыном Иваном он недавно посетил шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта».

Николай Офицеров
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