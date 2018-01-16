Безруков ради дочери из актера превратился в "ездового папу"

Сергей Безруков как заботливый отец показал, что следует делать, чтобы развлекать свою полуторагодовалую дочурку. Актер раньше не публиковал фотографий с девочкой на странице, но уже сейчас охотно делает это, потому поклонники могут увидеть трогательные кадры семейного досуга актера.

Как известно, в июле 2016 года Анна Матисон родила Безрукову дочку Марию. Малышка появилась на свет в одном из лучших перинатальных центров столицы, о чем счастливый отец сообщил своим фолловерам. Актер с самого рождения девочки пытался уделять ей как можно больше времени. Этому правилу он следует и сейчас. На своей страничке в Instagram он не только рассказывает, но и наглядно демонстрирует, как развлекает ребенка.

Так, на одном из последних видео Безруков показал, что существуют не только ездовые собаки, но и «ездовые папы». В комментариях к публикации пользователи назвали Сергея примерным отцом и похвалили за то, что он показывает фолловерам достойный пример для подражания.

У артиста есть и внебрачные дети, которых он от общественности долгое время скрывал. Вместе с дочерью Александрой и сыном Иваном он недавно посетил шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта».

Николай Офицеров