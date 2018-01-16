Безруков ради дочери из актера превратился в "ездового папу"

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Какие изменения ожидают нашу планету?
От Редактора
Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.
Сергей Безруков опубликовал новый фотоснимок с дочерью. Невзирая на объявление о скором продолжении работы после летнего отдыха, он не оставляет ребенка без
Анна Матисон и Сергей Безруков стали родителями дочери. Как проинформировал актер на личной странице в соцсети Instagram, Маша родилась 4 июля.
Актер Сергей Безруков женился во второй раз. Избранницей народного артиста стала режиссер Анна Матисон. Бракосочетание прошло в тайне, в одном из столичных