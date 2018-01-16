Александр Рыбак во второй раз собирается покорять «Евровидение»

Популярный музыкант из Норвегии по имени Александр Рыбак, дебютировавший на международном конкурсе «Евровидение» в 2009 году, объединив свой вокал и игру на скрипке, собирается во второй раз опробовать свои силы в данном состязании.

Отметим, что за свои заслуги в музыкальной индустрии Александр Рыбак был удостоен престижной премии Grammy, а его гастроли проходили в 50 странах по всему миру. Кроме того, Рыбак стал победителем «Евровидения» в 2009 году.

Александр Вест

На конкурсе в этот раз Рыбак собирается выступить с композицией под названием That’s how you write a song, клип на которую был размещён на просторах известного видеохостинга YouTube. Свою песню сам музыкант прокомментировал, заявив, что композицией «Вот как ты пишешь песню» он хотел побудить всех творческих лиц к созиданию, к тому, чтобы все идеи, появляющиеся у них в головах, такие люди записывали сразу на бумагу и вскоре воплощали в жизнь.