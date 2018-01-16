На конкурсе в этот раз Рыбак собирается выступить с композицией под названием That’s how you write a song, клип на которую был размещён на просторах известного видеохостинга YouTube. Свою песню сам музыкант прокомментировал, заявив, что композицией «Вот как ты пишешь песню» он хотел побудить всех творческих лиц к созиданию, к тому, чтобы все идеи, появляющиеся у них в головах, такие люди записывали сразу на бумагу и вскоре воплощали в жизнь.
Александр Рыбак во второй раз собирается покорять «Евровидение»Вчера, 17:04
Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак нашел невесту в интернете. Свою девушку Джулию певец и музыкант называет своей истинной любовью и старается
Победитель песенного конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак перепел композицию Сальвадора Собраль. Слушатели назвали этот кавер лучше, чем оригинальная
Сегодня свой день рождения празднует победитель песенного конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак. Композиция «Fairytale», которую он исполнил для победы,