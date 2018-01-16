Пугачева охмелела от бокала шампанского на девичнике у лучшей подруги

Российская певица Алла Пугачева в новогодние праздники по традиции ходит в гости к приятелям. Солистка посетила свою лучшую подругу Алину Рендель. Об этом художница сообщила на своей странице в Facebook.

Алина Рендель опубликовала в Сети фотографию, на которой запечатлена Пугачева с бокалом вина в руках в окружении приятельниц. Вокалистка выглядит на порядок веселее своих подруг. Певица улыбается, пытаясь произнести какую-то фразу. Пользователи предположили, что Пугачева приняла изрядную порцию алкоголя и поэтому выглядит странно. По словам некоторых, Примадонне хватило одного бокала вина, дабы охмелеть.

Домбровский Сергей

Поклонники назвали внешний вид исполнительницы великолепным. Солистка выглядит бодрой и не похожа на женщину, страдающую сердечно-сосудистым заболеванием. Врачи рекомендовали Пугачевой вести размеренный образ жизни, так как ее здоровье оставляет желать лучшего. Вокалистка редко выступает на концертах, но обещала устроить грандиозное шоу на свое 70-летие.