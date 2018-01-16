«Секса нет»: Лена Миро высмеяла новые отношения Ольги Бузовой

Популярная ЖЖ-блогер Лена Миро не осталась в стороне и также прокомментировала новый роман Ольги Бузовой с комедийным артистом Тимуром Батрутдиновым. По словам Миро, отношений вовсе нет.

Светлана Славянская

Лена Миро в своей новой статье снова оскорбила знаменитую телеведущую. Как утверждает блогер, после женитьбы экс-супруга Бузова начала активно публиковать в Сети оголенные снимки и всячески показывать, что у неё также есть новые любовные отношения. На этот раз объектом игры Бузовой стал Тимур Батрутдинов, который и подыграл телеведущей.«Бедная Бузова. Прикрывается несуществующими отношениями, чтобы кому-то что-то доказать… Намекает, что и у неё есть секс, хотя его нет», - заявила Миро. Тем временем Ольга Бузова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде в компании с Тимуром Батрутдиновым.