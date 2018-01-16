Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | «Секса нет»: Лена Миро высмеяла новые отношения Ольги Бузовой

«Секса нет»: Лена Миро высмеяла новые отношения Ольги Бузовой

Вчера, 16:33
Популярная ЖЖ-блогер Лена Миро не осталась в стороне и также прокомментировала новый роман Ольги Бузовой с комедийным артистом Тимуром Батрутдиновым. По словам Миро, отношений вовсе нет.

«Секса нет»: Лена Миро высмеяла новые отношения Ольги Бузовой

 

Лена Миро в своей новой статье снова оскорбила знаменитую телеведущую. Как утверждает блогер, после женитьбы экс-супруга Бузова начала активно публиковать в Сети оголенные снимки и всячески показывать, что у неё также есть новые любовные отношения. На этот раз объектом игры Бузовой стал Тимур Батрутдинов, который и подыграл телеведущей.

«Бедная Бузова. Прикрывается несуществующими отношениями, чтобы кому-то что-то доказать… Намекает, что и у неё есть секс, хотя его нет», - заявила Миро. Тем временем Ольга Бузова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде в компании с Тимуром Батрутдиновым.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ошибки брошенной бабы: Лена Миро жестоко опустила Бузову
Ошибки брошенной бабы: Лена Миро жестоко опустила Бузову

Пока Ольга Бузова страдает от того, что ее экс-супруг помолвился, Лена Миро решила прокомментировать ситуацию и рассказать о типичных ошибках брошенок. При

Лена Миро объяснила, по какой причине Бузова не станет звездой
Лена Миро объяснила, по какой причине Бузова не станет звездой

Блогер Лена Миро рассказала о скрытых комплексах ведущей Ольги Бузовой. По ее мнению, та никогда не будет истинной звездой.

Лена Миро снова попыталась унизить Бузову в своем блоге
Лена Миро снова попыталась унизить Бузову в своем блоге

Российский блогер Лена Миро внимательно следит за страницами звезд в соцсетях. Она в очередной раз попыталась унизить знаменитую телеведущую Ольгу Бузову в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости