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| | Алла Пугачёва поразила фанатов своей худобой

Алла Пугачёва поразила фанатов своей худобой

Вчера, 17:10
Известная телеведущая Арина Шарапова порадовала своих поклонников новой публикацией в своём микроблоге. На опубликованной фотографии помимо подруг Арины присутствовала и Алла Пугачёва, поразившая фанатов своей худобой.

Алла Пугачёва поразила фанатов своей худобой

 

Многочисленные поклонники Аллы Пугачёвой были шокированы образом певицы, которая предстала в обтягивающих чёрных джинсах и кофте, обнажив свои плечи. Фанаты певицы не могли не заметить того, что Алла значительно потеряла в весе и теперь вовсе не стесняется демонстрировать свои стройные ноги. Отметим, что многие поклонники Шараповой поблагодарили её за столь чудесный снимок с любимой певицей, который она описала как «девичник», однако, некоторые фанаты раскритиковали весьма спорный наряд, в котором телеведущая предстала на снимке.

Алла Пугачёва поразила фанатов своей худобой

 

Фолловеры довольно неоднозначно отреагировали на жёлто-зелёный блестящий костюм Арины, рядом с которой Пугачёва смотрелась гораздо изящнее и молодёжнее. Также Арине посоветовали сменить причёску, распустив волосы, что по мнению фанатов, придаст ей больше женственных черт.
Александр Вест
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