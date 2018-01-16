Сплошной секс: Бузова балует фанатов очередным эротичным снимком

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова, которую обсуждают в Сети уже ни один месяц, все еще отдыхает в Таиланде, где не забывает делать впечатляющие кадры. Артистка в очередной раз решила подразнить поклонников и опубликовала в своем микроблоге фото в откровенном образе, который комментаторы сразу же начали осуждать.

К удивлению, под снимком можно прочесть в основном положительные обращения, а фанаты хвалят Ольгу за необычный подход и стилистику фотосессии. На этот раз фотограф запечатлел исполнительницу хитов в черно-белом варианте, и образ певицы пришелся по душе практически всем. Бузова примерила открытый бюстгальтер темного цвета, а главным моментом в фотосессии стала нежность и естественность. В кадре Ольга стоит под душем и сверху на нее льется вода, а брызги при этом разлетаются в стороны.Поклонники обратили внимание, что на данном фото певица выглядит не постановочно, а естественно, за что ведущую похвалили. Некоторые отметили, что именно на данном снимке можно лицезреть настоящую Олю, а в других случаях она надевает маски. Глаза певицы закрыты, одну руку исполнительница нежно подняла вверх, а другой прикоснулась к телу, что выглядит весьма чувственно. В комментариях поклонники писали, что не понимают Дмитрия Тарасова, который мог променять такую красивую девушку на «непонятно кого», при этом имея в виду модель и новую избранницу футболиста Анастасию Костенко.

Не так давно на странице артистки появились фото, которые наделали немало шума, и речь идет о снимках Ольги с Тимуром Батрутдиновым. Комик провел день на катере вместе со звездной приятельницей, после чего в Сети начали обсуждать возможный роман певицы и юмориста. Участники событий не стали оправдываться и наоборот подчеркнули, что их дружба находится на грани, чем запутали фанатов еще больше. Тем не менее, это может быть попыткой звезд пропиариться на скандале либо позлить ненавистников.

Анна Лисичкина

Ранее Ольга Бузова призналась, что готовится к отпуску, ведь в последнее время она очень устает и требует разгрузки. При этом звезда эстрады отметила, что даже если бы перед самым отлетом в Таиланд ей позвонили и предложили участвовать в интересном проекте, то с большой вероятностью она бы согласилась и осталась в России, отменив свой отпуск. И это не странно, ведь сейчас певица обеспечивает себя сама, поэтому ей необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы жить красиво, как и любит Бузова.