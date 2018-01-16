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| | Сплошной секс: Бузова балует фанатов очередным эротичным снимком

Сплошной секс: Бузова балует фанатов очередным эротичным снимком

Вчера, 18:25
Популярная певица и ведущая Ольга Бузова, которую обсуждают в Сети уже ни один месяц, все еще отдыхает в Таиланде, где не забывает делать впечатляющие кадры. Артистка в очередной раз решила подразнить поклонников и опубликовала в своем микроблоге фото в откровенном образе, который комментаторы сразу же начали осуждать.

 

К удивлению, под снимком можно прочесть в основном положительные обращения, а фанаты хвалят Ольгу за необычный подход и стилистику фотосессии. На этот раз фотограф запечатлел исполнительницу хитов в черно-белом варианте, и образ певицы пришелся по душе практически всем. Бузова примерила открытый бюстгальтер темного цвета, а главным моментом в фотосессии стала нежность и естественность. В кадре Ольга стоит под душем и сверху на нее льется вода, а брызги при этом разлетаются в стороны.

Поклонники обратили внимание, что на данном фото певица выглядит не постановочно, а естественно, за что ведущую похвалили. Некоторые отметили, что именно на данном снимке можно лицезреть настоящую Олю, а в других случаях она надевает маски. Глаза певицы закрыты, одну руку исполнительница нежно подняла вверх, а другой прикоснулась к телу, что выглядит весьма чувственно. В комментариях поклонники писали, что не понимают Дмитрия Тарасова, который мог променять такую красивую девушку на «непонятно кого», при этом имея в виду модель и новую избранницу футболиста Анастасию Костенко.

Сплошной секс: Бузова балует фанатов очередным эротичным снимком

 

Не так давно на странице артистки появились фото, которые наделали немало шума, и речь идет о снимках Ольги с Тимуром Батрутдиновым. Комик провел день на катере вместе со звездной приятельницей, после чего в Сети начали обсуждать возможный роман певицы и юмориста. Участники событий не стали оправдываться и наоборот подчеркнули, что их дружба находится на грани, чем запутали фанатов еще больше. Тем не менее, это может быть попыткой звезд пропиариться на скандале либо позлить ненавистников.

Сплошной секс: Бузова балует фанатов очередным эротичным снимком

 

Ранее Ольга Бузова призналась, что готовится к отпуску, ведь в последнее время она очень устает и требует разгрузки. При этом звезда эстрады отметила, что даже если бы перед самым отлетом в Таиланд ей позвонили и предложили участвовать в интересном проекте, то с большой вероятностью она бы согласилась и осталась в России, отменив свой отпуск. И это не странно, ведь сейчас певица обеспечивает себя сама, поэтому ей необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы жить красиво, как и любит Бузова.
Анна Лисичкина
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