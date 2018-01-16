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| | Автор песни «Oh happy day» Эдвин Хокинс скончался

Автор песни «Oh happy day» Эдвин Хокинс скончался

Сегодня, 14:51
В Соединенных Штатах Америки в возрасте 74 лет скончался популярный музыкант по имени Эдвин Хокинс, который является автором известной композиции под названием «Oh happy day».

Автор песни «Oh happy day» Эдвин Хокинс скончался

 

Эдвин считается одним из родоначальников музыкального жанра Gospel. По сообщению медицинских специалистов, Хокинс в последние годы безуспешно боролся с онкологическим заболеванием. Рак поджелудочной железы и стал основной причиной ухода из жизни столь выдающегося музыканта. За свою композицию «Oh happy day» музыкант удостоился не только всеобщего почтения и широкой известности как в Великобритании, так и в США, но и был награждён элитной музыкальной премией Grammy.

Его композиция, исполненная в стиле Gospel, стала саундтреком к нескольким знаменитым художественным фильмам, включая «Действуй, сестра – 2», «Лицензия на брак», а также к комедии с Мартином Лоуренсом под названием «Дом большой мамочки».
Александр Вест
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