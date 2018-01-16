Автор песни «Oh happy day» Эдвин Хокинс скончался

Эдвин считается одним из родоначальников музыкального жанра Gospel. По сообщению медицинских специалистов, Хокинс в последние годы безуспешно боролся с онкологическим заболеванием. Рак поджелудочной железы и стал основной причиной ухода из жизни столь выдающегося музыканта. За свою композицию «Oh happy day» музыкант удостоился не только всеобщего почтения и широкой известности как в Великобритании, так и в США, но и был награждён элитной музыкальной премией Grammy.
Его композиция, исполненная в стиле Gospel, стала саундтреком к нескольким знаменитым художественным фильмам, включая «Действуй, сестра – 2», «Лицензия на брак», а также к комедии с Мартином Лоуренсом под названием «Дом большой мамочки».