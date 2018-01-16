В Москве экстренно госпитализировали 45-летнего актера Сергея Горобченко

В Москве друзья российского актера Сергея Горобченко вызвали врачей после того, как их товарищ потерял сознание. Медики забрали его в лечебницу и положили на больничную койку. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

На своей странице в Instagram Сергей Горобченко сообщил, что у него обнаружили панкреатит. Доктор советовал актеру соблюдать постельный режим, принимать постную пищу, не волноваться и полностью отказаться от спиртных напитков. По словам Горобченко, панкреатит опасен своими осложнениями. После новогодних праздников организм звезды фильмов «Бумер», «Украденная свадьба», «Идеальная жертва» и прочих не выдержал.Актер не злоупотребляет алкоголем, но на праздники позволяет себе расслабиться в хорошей компании. Обильная еда и питье в 45 лет могут сыграть плохую шутку. По словам Горобченко, врачи назначили ему в качестве лечения холод, голод и покой. Актер посоветовал поклонникам никогда не болеть, поскольку это неприятный и изнурительный процесс.