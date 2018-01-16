Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

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Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Москве экстренно госпитализировали 45-летнего актера Сергея Горобченко

В Москве экстренно госпитализировали 45-летнего актера Сергея Горобченко

Сегодня, 14:46
В Москве друзья российского актера Сергея Горобченко вызвали врачей после того, как их товарищ потерял сознание. Медики забрали его в лечебницу и положили на больничную койку. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

В Москве экстренно госпитализировали 45-летнего актера Сергея Горобченко

 

На своей странице в Instagram Сергей Горобченко сообщил, что у него обнаружили панкреатит. Доктор советовал актеру соблюдать постельный режим, принимать постную пищу, не волноваться и полностью отказаться от спиртных напитков. По словам Горобченко, панкреатит опасен своими осложнениями. После новогодних праздников организм звезды фильмов «Бумер», «Украденная свадьба», «Идеальная жертва» и прочих не выдержал.

Актер не злоупотребляет алкоголем, но на праздники позволяет себе расслабиться в хорошей компании. Обильная еда и питье в 45 лет могут сыграть плохую шутку. По словам Горобченко, врачи назначили ему в качестве лечения холод, голод и покой. Актер посоветовал поклонникам никогда не болеть, поскольку это неприятный и изнурительный процесс.
Домбровский Сергей
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