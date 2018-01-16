Большая грудь Алены Водонаевой не поместилась в купальник

Популярная телеведущая и бывшая участница программы «Дом-2» Алена Водонаева решилась на пляжную фотосессию в Индонезии. Однако девушка не рассчитала с размером купальника, куда едва поместилась пышная грудь знаменитости.

Светлана Славянская

Алена Водонаева в Сети разместила результаты своей новой фотосессии, где хотела продемонстрировать все красоты черного песка на Бали. Знаменитость позировала в откровенном слитном купальнике, который выгодно подчеркнул стройную талию Алены. Однако пользователи Сети заметили, что грудь Водонаевой не помещается в купальник, который явно не подходит по размеру.Сама Водонаева внимание на комментарии не обратила, а продолжила рассказывать про пляжи Индонезии: «Пляжи с чёрным песком на Бали завораживают. Я даже взяла с собой горсточку домой… Я давно против бесполезных вещей. Поэтому везу с Бали чёрный песок! Женщина - логика!».