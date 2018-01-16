Группа Bad Wolves опечалена смертью Долорес О’Риордан

15 января, рано утром, знаменитая рок-исполнительница Долорес О’Риордан скончалась по неизвестным причинам в своём номере отеля. Солистка The Cranberries умерла за пол часа до встречи с музыкантами в студии для записи совместного трека.

Валерия Голицына

Группа Bad Wolves записала кавер на песню О’Риордан Zombie. Певица услышала такой кавер и была откровенно восхищена молодой группой настолько, что захотела записать с ними совместный трек. Она прибыла в Англию для того, чтобы помочь молодой группе своим участием, но за пол часа до встречи в студии звукозаписи певица скончалась по неизвестным причинам. Врачи и полиция, которая проводит расследование по факту смерти О’Риордан, называют эту смерть «загадочной».Известно только то, что Долорес имела проблемы с физическим и психическим здоровьем. У исполнительницы был больной позвоночник, а также она страдала от биполярного расстройства личности. В 2012 году у О’Риордан случился инцидент в одном из аэропортов, который она даже не помнила. Певицу обвинили в нападении на двух сотрудников аэропорта, и после этого она твёрдо решила заняться лечением.