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| | Группа Bad Wolves опечалена смертью Долорес О’Риордан

Группа Bad Wolves опечалена смертью Долорес О’Риордан

Сегодня, 14:16
15 января, рано утром, знаменитая рок-исполнительница Долорес О’Риордан скончалась по неизвестным причинам в своём номере отеля. Солистка The Cranberries умерла за пол часа до встречи с музыкантами в студии для записи совместного трека. 

Группа Bad Wolves опечалена смертью Долорес О’Риордан

 

Группа Bad Wolves записала кавер на песню О’Риордан Zombie. Певица услышала такой кавер и была откровенно восхищена молодой группой настолько, что захотела записать с ними совместный трек. Она прибыла в Англию для того, чтобы помочь молодой группе своим участием, но за пол часа до встречи в студии звукозаписи певица скончалась по неизвестным причинам. Врачи и полиция, которая проводит расследование по факту смерти О’Риордан, называют эту смерть «загадочной».

Известно только то, что Долорес имела проблемы с физическим и психическим здоровьем. У исполнительницы был больной позвоночник, а также она страдала от биполярного расстройства личности. В 2012 году у О’Риордан случился инцидент в одном из аэропортов, который она даже не помнила. Певицу обвинили в нападении на двух сотрудников аэропорта, и после этого она твёрдо решила заняться лечением.
Валерия Голицына
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