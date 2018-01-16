Ольга Бузова порадовала фанатов «горячим» фото в бикини

Телеведущая, певица и модель Ольга Бузова недавно восхитила поклонников утренним снимком. На кадре знаменитость позирует в бикини, находясь в брызгах воды из-под душа.

Ольга Бузова в личном микроблоге опубликовала неожиданное фото, которое поклонники назвали самым эстетичным во всей ленте знаменитости. Телеведущая показала черно-белую фотографию, где на неё из-под душа течет вода. Фанатам снимок понравился в первую очередь за чувственность, а некоторые даже посчитали, что именно на этом кадре настоящая Ольга.

Светлана Славянская

Поклонники попросили от знаменитости больше подобных снимков. Однако хейтеры в очередной раз позволили напомнить Бузовой о маленьком размере груди и о вечном самолюбовании ведущей «Дом-2».