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| | «Зеленоглазая богиня» в нижнем белье: Джигурда показал фанатам обнаженную Анисину

«Зеленоглазая богиня» в нижнем белье: Джигурда показал фанатам обнаженную Анисину

Сегодня, 13:25
Скандальный артист Никита Джигурда периодически публикует новые фотографии в своем микроблоге, но зачастую снимки касаются его самого. В данном случае на странице актера появилось изображение супруги Марины Анисиной, запечатленной в достаточно откровенном виде, что успели оценить представители многотысячной армии поклонников звездной пары.

«Зеленоглазая богиня» в нижнем белье: Джигурда показал фанатам обнаженную Анисину

 

Джигурда решил в очередной раз подчеркнуть, что единственной и последней его любовью является именно известная фигуристка, и для этого артист выбрал наиболее интересный снимок. На фотографии Анисина выглядит дерзко и сексуально, надела она лишь нижнее белье в виде боди, а в качестве сопровождающего элемента фото украшает мотоцикл, на котором спортсменка сидит. Без внимания не остается огненный цвет волос знаменитости, ведь он достаточно яркий и броский. Также Марина выбрала насыщенную губную помаду, которая дополнила образ соблазнительницы.

 

Поклонники Никиты Джигурды сразу же принялись комментировать увиденный кадр, ведь фото в его микроблоге появляются не так часто, тем более – такие яркие. Фанаты похвалили 42-летнюю Анисину за то, что в своем возрасте она выглядит прекрасно, и ее фигура осталась все такой же подтянутой, соблазнительной и изящной. Актер подчеркнул в комментариях, что считает свою Марину «зеленоглазой богиней», которая сошла с Олимпа. Более того, артист в очередной раз отметил, что любит свою избранницу, ни смотря на все преграды и неудачи.

На странице Анисиной также появился новый снимок, и можно было понять, что спортсменка уже прибыла во Францию. Фигуристку пригласили на Русский бал, где собрались все цари и царицы, однако избранника рядом со знаменитостью поклонники не увидели, отчего начали задавать соответствующие вопросы. Тем не менее, фанаты не скрывают своей радости по тому поводу, что звездная пара вновь воссоединилась, и случилось это не так давно.

«Зеленоглазая богиня» в нижнем белье: Джигурда показал фанатам обнаженную Анисину

 

Ранее сообщалось, что Никита Джигурда и Марина Анисина стали наследниками многомиллионного состояния, которое осталось им от бизнес-леди и крестной их детей, которая погибла. С родственниками предпринимательницы артисты продолжают судиться, на фоне чего актер уже не раз жаловался на плохое самочувствие, а также переносил несколько приступов из-за волнения. Но звезды продолжают отстаивать свою позицию и не собираются отдавать миллионы оппонентам.
Анна Лисичкина
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