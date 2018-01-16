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| | Мускулистая Волочкова на Мальдивах превратилась в дерево

Мускулистая Волочкова на Мальдивах превратилась в дерево

Сегодня, 13:36
тдых Анастасии Волочковой на Мальдивах идет полным ходом, и скандальная балерина регулярно балует своих подписчиков новыми снимками с островов. Не обходится и без довольно странных постов. В частности, накануне в социальные сети она запостила снимок, на котором знаменитость стала единым целым с деревом.
 

Мускулистая Волочкова на Мальдивах превратилась в дерево

 

«Вростаю корнями и ногами в землю Мальдив. Это теперь мой любимый край. С этим деревом мы однозначно чем-то похожи. Меня вообще ждет кто-то или мне пока тут порадоваться за вас? Потому что я в абсолютном восторге. Стараюсь не тратить время на комментарии и судя по их количеству, многим не все равно», - пишет Волочкова.
 
Также она добавила, что специально ради своих подписчиков отправилась на отдых позже, дабы многие к тому моменту уже перестали работать и уже начались рабочие будни. Злопыхатели отметили в комментариях, что Волочкова, по всей видимости, неустанно занимается силовыми тренировками, ведь выглядит крайне мускулистой и больше похожа на «качка». Балерина данные комментарии оставила без внимания.

Николай Офицеров
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