Мускулистая Волочкова на Мальдивах превратилась в дерево

тдых Анастасии Волочковой на Мальдивах идет полным ходом, и скандальная балерина регулярно балует своих подписчиков новыми снимками с островов. Не обходится и без довольно странных постов. В частности, накануне в социальные сети она запостила снимок, на котором знаменитость стала единым целым с деревом.

«Вростаю корнями и ногами в землю Мальдив. Это теперь мой любимый край. С этим деревом мы однозначно чем-то похожи. Меня вообще ждет кто-то или мне пока тут порадоваться за вас? Потому что я в абсолютном восторге. Стараюсь не тратить время на комментарии и судя по их количеству, многим не все равно», - пишет Волочкова.

Также она добавила, что специально ради своих подписчиков отправилась на отдых позже, дабы многие к тому моменту уже перестали работать и уже начались рабочие будни. Злопыхатели отметили в комментариях, что Волочкова, по всей видимости, неустанно занимается силовыми тренировками, ведь выглядит крайне мускулистой и больше похожа на «качка». Балерина данные комментарии оставила без внимания.

Николай Офицеров