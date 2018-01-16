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| | "Дом сатаны" вернет былые ценности: Камирен рассказала, почему "Дом-2" скоро исчезнет

"Дом сатаны" вернет былые ценности: Камирен рассказала, почему "Дом-2" скоро исчезнет

Сегодня, 13:18
Элина Камирен заявила, что бывший генеральный продюсер знаменитой «телестройки» виноват в том, что стало с проектом.

"Дом сатаны" вернет былые ценности: Камирен рассказала, почему "Дом-2" скоро исчезнет

 

Те не менее, Элина считает, решение об уходе, принятое бывшим руководителем «Дома-2», является единственно верным. К тому же, после того, как Михайловский покинул проект, шоу удалось хоть немного реанимировать, хотя достичь прежних рейтингов передаче уже вряд ли удастся. О том, что он собирается добровольно оставить проект Михайловский официально сообщил в одном из выпусков журнала «Дом-2», на обложке которого была его фотография с женой, Натальей Варвиной, которая ранее тоже участвовала в проекте. Алексей сообщил, что они очень счастливы с супругой и полны планов на будущее, в которое уже не вписывается дальнейшая работа над проектом.

"Дом сатаны" вернет былые ценности: Камирен рассказала, почему "Дом-2" скоро исчезнет

 

Элина Камирен назвала заявление Михайловского враньем, потому что уверена, что его «попросили» с занимаемой должности, так как проект в рейтингах упал ниже некуда. По утверждению Элины, «Дом-2» ждет скорое закрытие в любом случае, потому что все, что там происходит, она назвала «домом сатаны». Камирен считает, что точно знает «рецепт» возрождения проекта, в котором следует отказаться от постоянной грязи и разврата, а возвести во главу угла былые ценности. 

 

Сейчас сама Элина практически ничего общего с проектом не имеет, за исключением прошлого. В плане интервью и других шоу девушка практически невостребована. Зато она занята развитием нового бизнеса - она ведет блоги на YouTube и в Instagram на разные темы, периодически ностальгируя, и выдавая очередную порцию «сенсаций» о скандальном проекте.

"Дом сатаны" вернет былые ценности: Камирен рассказала, почему "Дом-2" скоро исчезнет

 

Девушка также пожаловалась на поведение своего бывшего мужа Александра Задойнова, отца ее дочери - Саша воспротивился ее желанию взять с собой ребенка на месяц в Штаты. Дело в том, что Элина собралась в гости к подруге в США, но Александр не дал своего разрешения на вывоз ребенка из страны на столь долгий срок, мотивировав это тем, что сейчас у России крайне напряженные отношения с Америкой, а он лично полностью поддерживает политику своей страны.

Элина же уверена, что жизнь в Лас-Вегасе - заветная мечта Задойнова, и если бы у него была такая возможность, то он бы и не вспомнил о своих политических убеждениях, а так его цель - лишь испортить отдых бывшей жене.
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