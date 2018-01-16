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| | 75-летняя Вовк и немолодая Вербицкая показали в сети свои стройные ножки

75-летняя Вовк и немолодая Вербицкая показали в сети свои стройные ножки

Сегодня, 12:51
Известная российская киноактриса и телеведущая Ангелина Вовк в социальной сети порадовала поклонников фотографиями стройных ног. То же самое сделала и телеведущая Лариса Вербицкая.

75-летняя Вовк и немолодая Вербицкая показали в сети свои стройные ножки

 

На время зимних каникул обе женщины отправились отдыхать заграницу. 75-летняя Ангелина Вовк решила отдохнуть на курорте в теплом Таиланде. В этой стране она имеет собственную квартиру в огромном пентхаусе.

Ранее звезда уже выкладывала видео, где показала пользователям собственный сад цветов. На этот раз Вовк сняла видео на пляже со своей знакомой у моря. Подписчики сразу заметили то, что у взрослой женщины очень красивые ноги для ее возраста.

 

Лариса Вербицкая решила уехать в свою любимую страну. Сейчас она находится в Испании, в Валенсии. Климат в этой стране намного прохладнее, чем в Таиланде. При этом, знаменитость все же выложила фотографию в социальную сеть с открытыми ногами. Пользователи сразу похвалили 58-летнюю телеведущую за ее формы. Также нашлись и те, которые решили сравнить ее с Ангелиной Вовк. Некоторые даже посчитали ноги более взрослой женщины красивее.

Фотографии обе звезды российского телевидения выложили почти в одинаковое время. Подписчики даже подумали, что это какой-то сговор.
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