75-летняя Вовк и немолодая Вербицкая показали в сети свои стройные ножки

Известная российская киноактриса и телеведущая Ангелина Вовк в социальной сети порадовала поклонников фотографиями стройных ног. То же самое сделала и телеведущая Лариса Вербицкая.

На время зимних каникул обе женщины отправились отдыхать заграницу. 75-летняя Ангелина Вовк решила отдохнуть на курорте в теплом Таиланде. В этой стране она имеет собственную квартиру в огромном пентхаусе.Ранее звезда уже выкладывала видео, где показала пользователям собственный сад цветов. На этот раз Вовк сняла видео на пляже со своей знакомой у моря. Подписчики сразу заметили то, что у взрослой женщины очень красивые ноги для ее возраста.

Лариса Вербицкая решила уехать в свою любимую страну. Сейчас она находится в Испании, в Валенсии. Климат в этой стране намного прохладнее, чем в Таиланде. При этом, знаменитость все же выложила фотографию в социальную сеть с открытыми ногами. Пользователи сразу похвалили 58-летнюю телеведущую за ее формы. Также нашлись и те, которые решили сравнить ее с Ангелиной Вовк. Некоторые даже посчитали ноги более взрослой женщины красивее.Фотографии обе звезды российского телевидения выложили почти в одинаковое время. Подписчики даже подумали, что это какой-то сговор.