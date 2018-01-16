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О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Участник шоу «Дом-2» Роман Гриценко прокомментировал свадьбу Дмитрия Тарасова

Участник шоу «Дом-2» Роман Гриценко прокомментировал свадьбу Дмитрия Тарасова

Сегодня, 12:30
Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко не остался в стороне недавних событий и также прокомментировал свадьбу экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Однако поклонники телешоу не поддержали слова молодого человека.

Участник шоу «Дом-2» Роман Гриценко прокомментировал свадьбу Дмитрия Тарасова

 

Роман Гриценко в интервью журналистам проекта «Дом-2» признался, что на самом деле думает о свадьбе бывшего супруга Ольги Бузовой, за которой он продолжает ухаживать на телестройке. Гриценко сообщил, что после расставания у Дмитрия и Ольги появилась собственная личная жизнь, и поэтому Тарасов вправе жениться на ком хочет, даже на разлучнице.

«Это его жизнь, почему бы и нет», - подытожил Роман. При этом он отметил, что из-за своих переживаний по поводу свадьбы и беременности Костенко, Бузова поехала отдыхать в Таиланд, дабы быть подальше от всех событий, которые сейчас происходят в жизни Тарасова.
Светлана Славянская
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