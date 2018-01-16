Элайза Душку рассказала о своём растлении на съёмках фильма Кэмерона

Популярная голливудская актриса Элайза Душку поведала о том, как на съёмках фильма под началом всемирно известного режиссера Джеймса Кэмерона её растлили в 12-летнем возрасте.

Александр Вест

По словам Элайзы, на съёмках известного боевика под названием «Правдивая ложь», которые проходили в 1994 году, постановщик трюков по имени Джоэль Крамер воспользовался превосходством в статусе и возрасте, растлив её. На момент съёмок данного художественного фильма юной актрисе не исполнилось ещё и 13 лет. Также Элайза Душку заметила, из-за того, что она пожаловалась на столь низкий поступок Джоэля, Крамер организовал ситуацию, в которой она получила серьёзную травму, сломав ребро.Сам Крамер всячески отрицает факт совершённых действий сексуального характера относительно юной актрисы, однако, данный инцидент подтвердила мать Элайзы, присутствовавшая на тот момент на съёмках боевика. Сам Джеймс Кэмерон заявил, что не имеет никакой информации о произошедшем.