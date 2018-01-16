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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Актриса Марина Вовченко советует женщинам прощать измены мужей

Актриса Марина Вовченко советует женщинам прощать измены мужей

Сегодня, 12:06
Актриса Марина Вовченко известна своей активностью в социальной сети Instagram. Женщина с шести лет занимается спортивной гимнастикой и является тренером по йоге. Вовченко рекомендует женщинам прощать измены мужей.

Актриса Марина Вовченко советует женщинам прощать измены мужей

 

По словам актрисы, развод отрицательно воздействует на детей. Не нужно совершать поступки, которые повлияют на дальнейшую жизнь из-за сиюминутной слабости мужчин. Вовченко советует поклонницам не поступать по одному сценарию, когда дамы обвиняют своих супругов во всех смертных грехах, потому что они изменили законной жене. Ребенок очень восприимчив к подобным конфликтам и во всем обвиняет себя, поэтому из-за истерик страдают в первую очередь дети.

Вовченко рекомендует женщинам отказаться от собственного эго и больше думать о детях. За полчаса данная публикация набрала более двух тысяч отметок «Нравится». Не все подписчики согласились с мнением актрисы по этому поводу. Некоторые дамы наотрез отказались прощать любимых в случае измены. Нашлись и те, кто поддержал слова Вовченко.
Домбровский Сергей
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