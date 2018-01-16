Актриса Марина Вовченко советует женщинам прощать измены мужей

Актриса Марина Вовченко известна своей активностью в социальной сети Instagram. Женщина с шести лет занимается спортивной гимнастикой и является тренером по йоге. Вовченко рекомендует женщинам прощать измены мужей.

Домбровский Сергей

По словам актрисы, развод отрицательно воздействует на детей. Не нужно совершать поступки, которые повлияют на дальнейшую жизнь из-за сиюминутной слабости мужчин. Вовченко советует поклонницам не поступать по одному сценарию, когда дамы обвиняют своих супругов во всех смертных грехах, потому что они изменили законной жене. Ребенок очень восприимчив к подобным конфликтам и во всем обвиняет себя, поэтому из-за истерик страдают в первую очередь дети.Вовченко рекомендует женщинам отказаться от собственного эго и больше думать о детях. За полчаса данная публикация набрала более двух тысяч отметок «Нравится». Не все подписчики согласились с мнением актрисы по этому поводу. Некоторые дамы наотрез отказались прощать любимых в случае измены. Нашлись и те, кто поддержал слова Вовченко.