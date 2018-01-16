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| | Валерия в новом клипе появилась в образе БДСМ-госпожи

Валерия в новом клипе появилась в образе БДСМ-госпожи

Сегодня, 12:02
Нестареющая Валерия доказывает, что она все еще готова удивлять и даже эпатировать. Поклонников творчества певицы привел в восторг ее новый клип «С такими, как ты», в котором она позирует в дерзком наряде в стиле БДСМ.
 

Валерия в новом клипе появилась в образе БДСМ-госпожи

 

Критика ее прошлых образов была достаточно существенной, однако Валерия не собирается сдаваться и продолжает все смелее экспериментировать с собой. Новое музыкальное видео стало тому прекрасным доказательством. Образ «госпожи Валерии» состоял из черного латексного платья с полупрозрачным подолом и корсетом, а также ошейника и высоких сапог. В макияже акцент певица решила сделать на своих губах, волосы собраны в тугой высокий хвост и лишь подчеркивают факт «превосходства» певицы.
 
Новый образ Валерии пришелся поклонникам по вкусу. Они начали писать, что Валерия до сих пор остается одной из самых сексуальных певиц отечественного шоу-бизнеса и, несмотря на возраст, выглядит так, что завидуют многие более молодые исполнительницы. Одним из первых на публикацию отреагировал супруг певицы Иосиф Пригожин, который заявил о том, что предполагает, что песня о нем, ведь с такими, как он якобы о других не мечтают. Неясно, серьезно ли говорил продюсер или таким образом показал, что ему близка самоирония.

Николай Офицеров
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