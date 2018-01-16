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| | Фанаты Яны Рудковской считают, что она беременна девочкой

Фанаты Яны Рудковской считают, что она беременна девочкой

Сегодня, 11:57
Многочисленные поклонники популярной российской телеведущей Яны Рудковской считают, что вскоре её семья пополнится ещё одним ребёнком. Фанаты Яны полагают, что в данный момент продюсер беременна девочкой.

Фанаты Яны Рудковской считают, что она беременна девочкой

 

Поводом для столь смелых предположений стало видео, опубликованное в официальном Instagram-аккаунте Рудквоской, на котором её сын Саша интересуется, когда у Яны родится очередной ребёнок. Фанаты заметили, что мальчик сам спросил, когда у Рудковской родится девочка, и предположили, что её сыну уже известно о скором пополнении в семье. Также отметим, что Саша сказал, что очень хочет сестрёнку, что весьма умилило многих поклонников Яны.

В комментариях к видео фанаты Рудковской заметили, что Яне стоит удовлетворить требование сына, который так сильно хочет себе маленькую сестру. Менее чем за сутки видеоролик Яны Рудковской успели просмотреть более 620 тысяч пользователей.
Александр Вест
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