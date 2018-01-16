Фанаты Яны Рудковской считают, что она беременна девочкой

Многочисленные поклонники популярной российской телеведущей Яны Рудковской считают, что вскоре её семья пополнится ещё одним ребёнком. Фанаты Яны полагают, что в данный момент продюсер беременна девочкой.

Александр Вест

Поводом для столь смелых предположений стало видео, опубликованное в официальном Instagram-аккаунте Рудквоской, на котором её сын Саша интересуется, когда у Яны родится очередной ребёнок. Фанаты заметили, что мальчик сам спросил, когда у Рудковской родится девочка, и предположили, что её сыну уже известно о скором пополнении в семье. Также отметим, что Саша сказал, что очень хочет сестрёнку, что весьма умилило многих поклонников Яны.В комментариях к видео фанаты Рудковской заметили, что Яне стоит удовлетворить требование сына, который так сильно хочет себе маленькую сестру. Менее чем за сутки видеоролик Яны Рудковской успели просмотреть более 620 тысяч пользователей.