Биполярное расстройство и анорексия: Мистическая смерть солистки Cranberries остается загадкой для полиции

В Великобритании правоохранительные органы расследуют смерть вокалистки ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. 46-летняя певица была найдена мертвой в гостиничном номере в Лондоне. В столицу Великобритании О'Риордан прилетела, чтобы начать работу в студии звукозаписи.
Кроме того, СМИ узнали о планах солистки Cranberries, которые она строила незадолго до дня смерти. 16 января должна была произойти встреча О'Риордан с участниками группы Bad Wolves. Вместе артисты планировали перезаписать знаменитый хит 1990-х Zombie. Лидер Bad Wolves отметил, что смерть певицы является большой потерей для мира музыки. Когда О'Риордан услышала свою песню Zombie в исполнении молодой группы, она сама проявила инициативу и предложила записать свой вокал для этого ремикса. Для коллектива это стало лучшим комплиментом, отмечает солист.
По информации телекомпании ВВС, певица страдала биполярным расстройством. Несколько лет назад солистка Cranberries рассказала в интервью, что болела анорексией и испытывает глубокую депрессию. Причиной этому послужили стрессы, спровоцированные насилием, которое ей пришлось пережить в детстве. У Долорес О'Риордан осталось трое детей.