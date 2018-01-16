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| | Биполярное расстройство и анорексия: Мистическая смерть солистки Cranberries остается загадкой для полиции

Биполярное расстройство и анорексия: Мистическая смерть солистки Cranberries остается загадкой для полиции

Сегодня, 12:12
Перед смертью Долорес О'Риордан строила творческие планы и собиралась перезаписать свой хит Zombie. 

Биполярное расстройство и анорексия: Мистическая смерть солистки Cranberries остается загадкой для полиции

 

В Великобритании правоохранительные органы расследуют смерть вокалистки ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. 46-летняя певица была найдена мертвой в гостиничном номере в Лондоне. В столицу Великобритании О'Риордан прилетела, чтобы начать работу в студии звукозаписи. 

Полиция называет смерть вокалистки «необъяснимой». Музыкант Дэйв Дэвис сообщил, что общался с О'Риордан перед Рождеством, вместе они строили творческие планы и хотели в будущем вместе работать. Певица выглядела здоровой, никто не мог и предположить, что произойдет что-то подобное. 

Биполярное расстройство и анорексия: Мистическая смерть солистки Cranberries остается загадкой для полиции

 

Кроме того, СМИ узнали о планах солистки Cranberries, которые она строила незадолго до дня смерти. 16 января должна была произойти встреча О'Риордан с участниками группы Bad Wolves. Вместе артисты планировали перезаписать знаменитый хит 1990-х Zombie. Лидер Bad Wolves отметил, что смерть певицы является большой потерей для мира музыки. Когда О'Риордан услышала свою песню Zombie в исполнении молодой группы, она сама проявила инициативу и предложила записать свой вокал для этого ремикса. Для коллектива это стало лучшим комплиментом, отмечает солист. 

Загадочная смерть вокалистки Cranberries поспособствовала резкому повышению продаж альбомов группы. По данным агентства TMZ, спрос на альбом Something Else увеличился в 9 раз всего за сутки. Также, в два раза увеличились продажи сольного альбома Долорес О'Риордан. 

Соболезнования касательно смерти певицы выразил президент Ирландии. Майкл Хиггинс сообщил, что был лично знаком с солисткой и отметил ее вклад в развитие рок-музыки не только в Ирландии, но и на международной арене. Также в своих блогах в Twitter выразили соболезнования музыканты Hozier и Kodaline. Бывший менеджер группы Duran Duran Дон Бертон, который ранее состоял в браке с Долорес О'Риордан, написал, что шокирован и «раздавлен» новостью о кончине певицы. 

 

По информации телекомпании ВВС, певица страдала биполярным расстройством. Несколько лет назад солистка Cranberries рассказала в интервью, что болела  анорексией и испытывает глубокую депрессию. Причиной этому послужили стрессы, спровоцированные насилием, которое ей пришлось пережить в детстве. У Долорес О'Риордан осталось трое детей.

Ольга Майская
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