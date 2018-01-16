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| | Мать Тимати рассказала, как семья справилась с истерикой дочери рэпера

Мать Тимати рассказала, как семья справилась с истерикой дочери рэпера

Сегодня, 11:51
Дочь хип-хоп исполнителя Тимати воспитывает его мать Симона Юнусова, так как родители девочки всегда заняты и не имеют возможности много времени уделять ребенку. Однажды трехлетняя Алиса устроила настоящую истерику.

Мать Тимати рассказала, как семья справилась с истерикой дочери рэпера

 

Девочка обидела Тимати и не желала извиниться перед отцом за свои некорректные слова. Рэпер проявил строгость и не отдал малышке купленные браслеты, которые обещал подарить ей. В автомобиле по дороге в ресторан Алиса начала плакать, она назвала Тимати плохим человеком и пожаловалась на то, что ее никто не любит. Тогда исполнитель остановил машину, высадил мать и дочь и отправился в ресторан сам. Симона Юнусова объяснила девочке, в чем она была неправа.

Сначала ребенок хмурился и не желал признаваться в своей ошибки. После этого малышка самостоятельно заявила бабушке о желании послать отцу сообщение. Алиса извинилась перед Тимати, отец простил дочь и конфликт исчерпал себя. По словам Симоны Юнусовой, даже в семьях звезд случаются неприятные истории, хотя все думают, что знаменитости живут без забот.
Домбровский Сергей
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