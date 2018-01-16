Полина Гагарина возьмет с собой в отпуск на остров восьмимесячную дочь

Полина Гагарина решила взять небольшой отпуск и переждать холода в более теплых местах. Певица вместе с восьмимесячной дочерью отправляется на острова, но сильно переживает о том, как ее дочурка воспримет перелет и адаптацию к новым климатическим условиям.

П опулярная певица уверена в том, что сейчас творческий перерыв ей нужнее всего. На острове вместе со всей семьей она уверена, что сможет, провести лучший уик-энд в жизни. Полина также спросила у подписчиков, что сделать для того, чтобы девочка лучше восприняла перелет и прошла процедуру акклиматизации без каких-либо сложностей.

Поклонники тут же начали засыпать участницу «Евровидения» от России массой полезных советов. В основном это были мамы, которые рассказали о наиболее необходимых вещах в подобном путешествии.

Фанаты постарались также успокоить знаменитость и посоветовали настроиться исключительно на положительную волну грядущего отпуска. В разговоре также приняла участие и молодая мама Виктория Дайнеко, которая заявила, что следует брать как можно меньше одежды, но не забывать о еде и аптечке.

Николай Офицеров