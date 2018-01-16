Полина Гагарина возьмет с собой в отпуск на остров восьмимесячную дочь

Полина Гагарина возьмет с собой в отпуск на остров восьмимесячную дочьСегодня, 11:48
Известная певица Полина Гагарина недавно стала мамой во второй раз, старательно скрывая свою беременность. На днях исполнительница взяла трехмесячную дочь Мию
Известная российская певица Полина Гагарина поделилась в соцсети своими новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах. Там она вместе с семьей, сыном Андреем и
Певица Полина Гагарина вместе со своим мужем Дмитрием Исхаковым побывали в свадебном путешествии. Судя по фото, которые Полина нередко выкладывала в социальную