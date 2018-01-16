Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Полина Гагарина возьмет с собой в отпуск на остров восьмимесячную дочь

Полина Гагарина возьмет с собой в отпуск на остров восьмимесячную дочь

Сегодня, 11:48
Полина Гагарина решила взять небольшой отпуск и переждать холода в более теплых местах. Певица вместе с восьмимесячной дочерью отправляется на острова, но сильно переживает о том, как ее дочурка воспримет перелет и адаптацию к новым климатическим условиям.
 

Полина Гагарина возьмет с собой в отпуск на остров восьмимесячную дочь

 

Популярная певица уверена в том, что сейчас творческий перерыв ей нужнее всего. На острове вместе со всей семьей она уверена, что сможет, провести лучший уик-энд в жизни. Полина также спросила у подписчиков, что сделать для того, чтобы девочка лучше восприняла перелет и прошла процедуру акклиматизации без каких-либо сложностей.
 
Поклонники тут же начали засыпать участницу «Евровидения» от России массой полезных советов. В основном это были мамы, которые рассказали о наиболее необходимых вещах в подобном путешествии.
 
Фанаты постарались также успокоить знаменитость и посоветовали настроиться исключительно на положительную волну грядущего отпуска. В разговоре также приняла участие и молодая мама Виктория Дайнеко, которая заявила, что следует брать как можно меньше одежды, но не забывать о еде и аптечке.

Николай Офицеров
Новости по теме
Полина Гагарина взяла трехмесячную дочь Мию в ее первое путешествие
Полина Гагарина взяла трехмесячную дочь Мию в ее первое путешествие

Известная певица Полина Гагарина недавно стала мамой во второй раз, старательно скрывая свою беременность. На днях исполнительница взяла трехмесячную дочь Мию

Полина Гагарина рассказала об отпуске на Мальдивах
Полина Гагарина рассказала об отпуске на Мальдивах

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась в соцсети своими новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах. Там она вместе с семьей, сыном Андреем и

Полина Гагарина с мужем побывала в свадебном путешествии
Полина Гагарина с мужем побывала в свадебном путешествии

Певица Полина Гагарина вместе со своим мужем Дмитрием Исхаковым побывали в свадебном путешествии. Судя по фото, которые Полина нередко выкладывала в социальную

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости