Джигурда показал «горячие» фото своей жены

Весьма популярный актёр Никита Джигурда в очередной раз порадовал своих многочисленных поклонников, опубликовав в своём микроблоге довольно эротичный снимок своей супруги.

В официальном Instagram-аккаунте Никиты Джигурды появилась фотография, которая весьма удивила и взбудоражила его фанатов. Однако, в этот раз объектом всеобщего внимания стал не сам актёр, а его супруга Марина Анисина, которая на снимке запечатлена в полуобнажённом виде, сидя на мотоцикле. Стоит отметить, из одежды на марине было лишь чёрное нижнее бельё, которое едва закрывало все «достопримечательности» рыжей красавицы. Многие фанаты отметили, что 42-летняя спортсменка выглядит весьма сексуально для своего возраста, заметив, что с годами она не потеряла стройную фигуру.

Александр Вест

Добавим, что сам Джигурда в описании к фотографии сравнил Марину с богиней, которая явилась ему в качестве дара от богов Олимпа, поселившись в его сердце в виде любви. Многочисленные поклонники Никиты в комментариях заявили, что Джигурде весьма повезло иметь такую сексуальную супругу.