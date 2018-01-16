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| | Джигурда показал «горячие» фото своей жены

Джигурда показал «горячие» фото своей жены

Сегодня, 11:45
Весьма популярный актёр Никита Джигурда в очередной раз порадовал своих многочисленных поклонников, опубликовав в своём микроблоге довольно эротичный снимок своей супруги.

Джигурда показал «горячие» фото своей жены

 

В официальном Instagram-аккаунте Никиты Джигурды появилась фотография, которая весьма удивила и взбудоражила его фанатов. Однако, в этот раз объектом всеобщего внимания стал не сам актёр, а его супруга Марина Анисина, которая на снимке запечатлена в полуобнажённом виде, сидя на мотоцикле. Стоит отметить, из одежды на марине было лишь чёрное нижнее бельё, которое едва закрывало все «достопримечательности» рыжей красавицы. Многие фанаты отметили, что 42-летняя спортсменка выглядит весьма сексуально для своего возраста, заметив, что с годами она не потеряла стройную фигуру.

Джигурда показал «горячие» фото своей жены

 

Добавим, что сам Джигурда в описании к фотографии сравнил Марину с богиней, которая явилась ему в качестве дара от богов Олимпа, поселившись в его сердце в виде любви. Многочисленные поклонники Никиты в комментариях заявили, что Джигурде весьма повезло иметь такую сексуальную супругу.
Александр Вест
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