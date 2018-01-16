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| | Актрисе Джейн Фонда удалили раковую опухоль

Актрисе Джейн Фонда удалили раковую опухоль

Сегодня, 11:30
Всемирно известная актриса Джейн Фонда, которая борется с онкологическим заболеванием уже не первый год, успешно перенесла хирургическое вмешательство, в котором ей удалили злокачественную опухоль на губе.

Актрисе Джейн Фонда удалили раковую опухоль

 

На очередном интервью Джейн Фонда появилась с пластырем, прикреплённым на её губу. Журналистам не пришлось интересоваться, почему актриса появилась в таком виде потому, что она сама объяснила его наличие у неё на лице. По словам Джейн, она рассчитывала, что губа успеет зажить после проведённой операции, в которой ей удалили с губы злокачественную раковую опухоль, однако, заживление несколько затянулось.

Напомним, что Джейн Фонда перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли из-за рака груди ещё восемь лет назад, в связи с чем её многочисленные фанаты были весьма раздосадованы новостью о возвращении онкологического заболевания у их любимой актрисы.
Александр Вест
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