Волочкова возмутила фанатов откровенным купальником

Известная балерина Анастасия Волочкова, часто радующая своих поклонников фотоотчётами с её отдыха, в очередной раз смутила фанатов весьма откровенной публикацией. В этот раз поклонники балерины стали спорить насчёт излишней откровенности её купальника.

В официальном Instagram-аккаунте Волочковой практически ежедневно появляются фотографии, которая она делает со своего отдыха на Мальдивах. На очередном снимке, который появился в её микроблоге, Анастасия предстала на фоне бескрайнего океана в розовом купальнике, который едва скрывал все «изюминки» её тела. Однако, в комментариях под фотографией поклонники балерины стали спорить, обсуждая откровенность выбранного Волочковой купальника. Некоторые пользователи заметили, что крошечные бикини едва закрывают интимные места балерины, чего ей стоило бы постыдиться.

Александр Вест

Другие же фанаты Волочковой напротив радовались тому, что с каждой новой публикацией снимки Анастасии становятся всё откровеннее. Отметим, сама Волочкова в описании к снимку добавила, что много работает, чтобы поддерживать стройность своего тела и радовать своих фанатов новыми публикациями.