Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Волочкова возмутила фанатов откровенным купальником

Волочкова возмутила фанатов откровенным купальником

Сегодня, 11:18
Известная балерина Анастасия Волочкова, часто радующая своих поклонников фотоотчётами с её отдыха, в очередной раз смутила фанатов весьма откровенной публикацией. В этот раз поклонники балерины стали спорить насчёт излишней откровенности её купальника.

Волочкова возмутила фанатов откровенным купальником

 

В официальном Instagram-аккаунте Волочковой практически ежедневно появляются фотографии, которая она делает со своего отдыха на Мальдивах. На очередном снимке, который появился в её микроблоге, Анастасия предстала на фоне бескрайнего океана в розовом купальнике, который едва скрывал все «изюминки» её тела. Однако, в комментариях под фотографией поклонники балерины стали спорить, обсуждая откровенность выбранного Волочковой купальника. Некоторые пользователи заметили, что крошечные бикини едва закрывают интимные места балерины, чего ей стоило бы постыдиться.

Волочкова возмутила фанатов откровенным купальником

 

Другие же фанаты Волочковой напротив радовались тому, что с каждой новой публикацией снимки Анастасии становятся всё откровеннее. Отметим, сама Волочкова в описании к снимку добавила, что много работает, чтобы поддерживать стройность своего тела и радовать своих фанатов новыми публикациями.
Александр Вест
Новости по теме
Волочкова не меняет пляжную обувь уже несколько лет
Волочкова не меняет пляжную обувь уже несколько лет

Ежедневно в микроблоге популярной балерины Анастасии Волочковой появляются фотоотчёты с её отдыха на Мальдивах. На очередной фотографии поклонники балерины

Привет из 90-х: Волочкова обнажила ноги и смутила
Привет из 90-х: Волочкова обнажила ноги и смутила "бабушкиными тапками"

Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала пикантной публикацией своих многочисленных поклонников. Однако, в этот раз некоторые фанаты

Волочкова сделала откровенную фотографию в Крыму
Волочкова сделала откровенную фотографию в Крыму

Анастасия Волочкова порадовала поклонников очередной довольно откровенной фотографией. Она села на шпагат на железных ограждениях яхты, продемонстрировав при

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости