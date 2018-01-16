Антон Макарский начал восстанавливаться после серьезной операции на глазу

Известный российский актер Антон Макарский вчера перенес в Израиле серьезную операцию на глазу. Сейчас началось восстановление, но результатом актер и его жена довольные.

Стало известно, что актер и певец Антон Макарский был серьезно болен последнее время. У него было воспаление в глазу, которое сам Антон называл «какая-то ерунда из глаза». Как оказалось позже, заболевание было серьезное и потребовалось хирургическое вмешательство медиков из Израиля.Вчера, 15 января, операция прошла успешно. Как сообщает жена, результат оказался намного лучше ожиданий. Муж идет на восстановление, а воспаление было удачно устранено.Воспаление глаза Антон Макарский получил во время своих гастролей. Изначально он не считал в этом ничего серьезного. На более тщательном обследовании настояла его жена Виктория. Сейчас, после проделанных процедур и операций, следить за тем, как известный актер восстанавливается, можно в социальных сетях, где у пары есть свои и общие странички.Вероятнее всего, через пару недель Макарский уже сможет выступать. Именно на 30 января запланирован следующей концерт Антона и Виктории, который пройдет в Архангельске. Об этой информации сообщено на официально странице в Интернете семьи Макарских.