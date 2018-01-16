«Россия будет в шоке»: Кирилл «Руки-базуки» планирует изменить имя в паспорте

Скандально известный «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин в прямой трансляции социальной сети Instagram заявил, что в этом году планирует не только окончательно трансформировать свое тело, но и изменить имя в паспорте. «Россия будет в шоке», - заявил Кирилл.

Светлана Славянская

Кирилл Терёшин или как его окрестили в Сети «Руки-базуки» заявил о своем желании изменить имя в паспорте, чтобы быть уникальным и не похожим ни на кого. «Качок» сообщил, что теперь в его паспорте в графе ФИО будет написано «Слакер Фрик Существо». Недавно Кирилл стать называть себя «Slacker», что в переводе означает «Бездельник». Таким образом, парень заявил, что больше не будет относить себя к этому миру и станет настоящим фриком.Терёшин также рассказал, что мечтает быть похожим на своего кумира 22-летнего Винни Оха, который ради внешности инопланетянина пережил 110 операций. При этом Кирилл утверждает, что сексуальную ориентацию менять не будет, так как любит девушек.