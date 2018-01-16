Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | «Россия будет в шоке»: Кирилл «Руки-базуки» планирует изменить имя в паспорте

«Россия будет в шоке»: Кирилл «Руки-базуки» планирует изменить имя в паспорте

Сегодня, 10:50
Скандально известный «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин в прямой трансляции социальной сети Instagram заявил, что в этом году планирует не только окончательно трансформировать свое тело, но и изменить имя в паспорте. «Россия будет в шоке», - заявил Кирилл.

«Россия будет в шоке»: Кирилл «Руки-базуки» планирует изменить имя в паспорте

 

Кирилл Терёшин или как его окрестили в Сети «Руки-базуки» заявил о своем желании изменить имя в паспорте, чтобы быть уникальным и не похожим ни на кого. «Качок» сообщил, что теперь в его паспорте в графе ФИО будет написано «Слакер Фрик Существо». Недавно Кирилл стать называть себя «Slacker», что в переводе означает «Бездельник». Таким образом, парень заявил, что больше не будет относить себя к этому миру и станет настоящим фриком.

Терёшин также рассказал, что мечтает быть похожим на своего кумира 22-летнего Винни Оха, который ради внешности инопланетянина пережил 110 операций. При этом Кирилл утверждает, что сексуальную ориентацию менять не будет, так как любит девушек.
Светлана Славянская
Новости по теме
«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы
«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы

Фрик из Пятигорска Кирил Терёшин совершил над собой новую трансформацию: парень впервые сделал процедуру по увеличению губ.

"Синтоловый качок" из Пятигорска удалил брови

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин шокировал своих поклонников новым перевоплощением. «Руки-базуки» теперь остались без бровей, о чём он сообщил в своём блоге.

Стало известно, почему
Стало известно, почему "синтоловый качок" удалил "руки-базуки"

21-летний «синтоловый здоровяк» Кирилл Терёшин заявил о том, что лишился своих «рук-базук». Для подтверждения он опубликовал снимок с обмотанными в бинт

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости