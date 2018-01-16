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| | "Без трусиков" и все напоказ: "Голый" купальник Волочковой шокировал ее поклонников

"Без трусиков" и все напоказ: "Голый" купальник Волочковой шокировал ее поклонников

Сегодня, 11:02
Жаркие дискуссии развернулись вокруг очередного фото, выложенного балериной в Instagram.

"Без трусиков" и все напоказ: "Голый" купальник Волочковой шокировал ее поклонников

 

Как известно, бывшая прима Большого театра после Нового года отправилась отдыхать на Мальдивы. Instagram балерины пополнился новыми снимками «в стиле Волочковой» - в откровенных купальниках, которые скорее больше выставляют на показ, чем скрывают.

Пожалуй, наибольшее число негативных отзывов собрал кадр, на котором Анастасия «выгуливает» свой мини-бикини малинового цвета с ярко-желтой отделкой. Поклонники сразу же обратили внимание на нижнюю часть купальника, которая настолько миниатюрна, что производит впечатление чересчур маленькой для габаритов балерины.

"Без трусиков" и все напоказ: "Голый" купальник Волочковой шокировал ее поклонников

 

Сама же Анастасия, по традиции, посвятила фото своим фанатам, ради которых, по ее словам, она неустанно работает, чтобы быть настолько красивой и иметь возможность радовать их своим стройным телом. Далеко не все оценили усилия Волочковой, раскритиковав и странный выбора размера купальника и формы самой балерины, мнение о красоте которых разделяют далеко не все.

Примерно та же участь постигла и другой снимок Анастасии, на котором она восседает на небольшой парусной яхте в своей излюбленной позе - на шпагате. Пользователи подвергли критике набивший оскомину шпагат и посоветовали балерине впредь, для разнообразия, становиться на «мостик», хотя оценили на этот раз удачный выбор купальника, а также напомнили знаменитости, что «шпагаты-шпагатами, но не нужно забывать о дочери».

"Без трусиков" и все напоказ: "Голый" купальник Волочковой шокировал ее поклонников

 

Напомним, что на днях Волочкова будет отмечать свой 42-й день рождения. Несомненно, она получит массу поздравлений от своих поклонников, но, стоит отметить, что в последнее время их ряды сильно поредели, и виной тому скандальная известность балерины, которая увлеклась пиаром собственной персоны на сексуальной почве, а также ее постоянное желание получать огромную благодарность от зрителей за ее тяжелейший труд. Чем Волочкова разозлила многих поклонников, которые напомнили ей, что она - далеко не единственная в России балерина, и многие ее коллеги трудятся не меньше, но не требуют к себе столько внимания и не выставляют себя напоказ бесконечно, тогда как Волочкова не гнушается буквально любыми способами заставить публику говорить о себе, не задумываясь о том, как это может сказаться на будущем ее дочери.
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