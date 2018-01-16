"Без трусиков" и все напоказ: "Голый" купальник Волочковой шокировал ее поклонников

Жаркие дискуссии развернулись вокруг очередного фото, выложенного балериной в Instagram.

Как известно, бывшая прима Большого театра после Нового года отправилась отдыхать на Мальдивы. Instagram балерины пополнился новыми снимками «в стиле Волочковой» - в откровенных купальниках, которые скорее больше выставляют на показ, чем скрывают.Пожалуй, наибольшее число негативных отзывов собрал кадр, на котором Анастасия «выгуливает» свой мини-бикини малинового цвета с ярко-желтой отделкой. Поклонники сразу же обратили внимание на нижнюю часть купальника, которая настолько миниатюрна, что производит впечатление чересчур маленькой для габаритов балерины.

Сама же Анастасия, по традиции, посвятила фото своим фанатам, ради которых, по ее словам, она неустанно работает, чтобы быть настолько красивой и иметь возможность радовать их своим стройным телом. Далеко не все оценили усилия Волочковой, раскритиковав и странный выбора размера купальника и формы самой балерины, мнение о красоте которых разделяют далеко не все.Примерно та же участь постигла и другой снимок Анастасии, на котором она восседает на небольшой парусной яхте в своей излюбленной позе - на шпагате. Пользователи подвергли критике набивший оскомину шпагат и посоветовали балерине впредь, для разнообразия, становиться на «мостик», хотя оценили на этот раз удачный выбор купальника, а также напомнили знаменитости, что «шпагаты-шпагатами, но не нужно забывать о дочери».

Напомним, что на днях Волочкова будет отмечать свой 42-й день рождения. Несомненно, она получит массу поздравлений от своих поклонников, но, стоит отметить, что в последнее время их ряды сильно поредели, и виной тому скандальная известность балерины, которая увлеклась пиаром собственной персоны на сексуальной почве, а также ее постоянное желание получать огромную благодарность от зрителей за ее тяжелейший труд. Чем Волочкова разозлила многих поклонников, которые напомнили ей, что она - далеко не единственная в России балерина, и многие ее коллеги трудятся не меньше, но не требуют к себе столько внимания и не выставляют себя напоказ бесконечно, тогда как Волочкова не гнушается буквально любыми способами заставить публику говорить о себе, не задумываясь о том, как это может сказаться на будущем ее дочери.