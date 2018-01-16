Эротический снимок и «неплохой задний план»: Батрутдинов рассказал о романе с Бузовой

Пока певица молчит, шоумен комментирует.

Тимур Батрутдинов на своей странице в социальной сети решил сообщить подписчикам о том, что же происходит между ними с Ольгой Бузовой. Шоумен посвятил их совместному времяпрепровождению уже несколько постов, в котором восхищается такой компанией. Одна из последних публикаций сообщает, что не это действительно не случайно. «И прекратите уже женить нас или обвинять в пиаре. Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберёмся», - написал участник Comedy Club. После появился еще один пост, в котором шоумен намекнул на зарождающиеся отношения между артистами: «Когда ехал холостяком на отдых, не ожидал, что окажусь в шоу "Холостяк". Постоянно случайно оказываемся с @buzova86 в самых романтичных местах. Так же камеры повсюду, две из которых наши. Так же вся страна следит. Дежавю! Справедливости ради, мы и правда смотримся неплохо». Пользователи сети разделились на тех, кто желает счастья Бузовой и Батрутдинову, а также приверженцев мысли о недостойности певицы быть в отношениях с шоуменом. «Ой не связывайся парень!! Время, нервы, здоровье....и плохой пиар», «Задний план неплохой», - прокомментировали пост пользователи сети.

Что касается Ольги Бузовой, то она тоже не стесняется своих романтических отношений и демонстрирует их с еще большей откровенностью. «Друзья на грани… такую высоту мы с тобой ещё не брали», - подписала один из последних постов артистка. Многие пользователи сети успели сообщить, что певице давно пора выйти замуж и родить детей, а вот во мнении Батрутдинова на этот счет поклонники Бузовой засомневались. Нашлись и те, кто считает эти отношения фикцией и желанием в очередной раз пропиариться, отметив на странице певицы, что у ее «спутника» уже больше лайков, чем у нее самой.

Дыль Лилия

Пока же многие спорят, выйдет ли что-то из этих отношений, Бузова продолжает радовать своих подписчиков свежими публикациями. Эротическое фото, сделанное в душе, не оставило равнодушными как фанатов, так и критиков певицы. Однако и в этом посте сексуальный посыл госпожи Бузовой связали с ее возможной пассией. «А фото делал Батрутдинов?», - прокомментировал пост один из ее подписчиков.