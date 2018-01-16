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| | Василий Уткин рассказал о неудачном браке с моделью

Василий Уткин рассказал о неудачном браке с моделью

Сегодня, 10:30
Весьма популярный телевизионный комментатор Василий Уткин поведал о своём не очень удачном браке с фотомоделью. Василий также поведал о том, почему их брачному союзу не суждено было стать долговечным.

Василий Уткин рассказал о неудачном браке с моделью

 

По словам Уткина, в 1997 году он познакомился с довольно привлекательной девушкой, которую звали Наташа. Оказалось, что девушка являлась профессиональной фотомоделью, а у спортивного журналиста сразу же проявились к ней чувства, которые оказались довольно взаимными. Основной сложностью в их отношениях стал тот факт, что девушка не имела российского паспорта из-за того, что родилась за пределами РФ. Получив согласие от Наташи, Уткин прожил с ней в браке не более одного года, после чего пара поняла, что им суждено расстаться. По словам Василия, никаких скандалов не было, а развод был осуществлён по обоюдному согласию.

Отметим, что в данный момент Василий Уткин больше не появляется в эфире федеральных телеканалов, комментируя спортивные матчи в столичных пабах и барах. По словам комментатора, данный тип деятельности позволил ему в значительной степени увеличить свой доход.
Александр Вест
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