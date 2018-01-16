Анастасия Заворотнюк выглядит не старше своей 22-летней дочери

Популярная телеведущая и актриса Анастасия Заворотнюк поразила своих многочисленных поклонников, появившись на снимке с собственной дочерью, на котором многие фанаты приняли их за сестёр.

15 января Анна Заворотнюк-Стрюкова прилетела из США к своей весьма известной матери, чтобы отпраздновать свой 22-ой день рождения. В честь своего приезда Анна сделала фотографию в машине вместе со своей матерью. Увидев снимок, многочисленные поклонники Анастасии Заворотнюк были весьма впечатлены тем, что известная актриса выглядит ничуть не старше своей 22-летней дочки.

Александр Вест

Снимок появился в официальном Instagram-аккаунте Анастасии, где в комментариях к фотографии фанаты заметили, что не зная возраста актрисы, можно было бы подумать, что они сёстры. Также поклонники телеведущей отметили невероятное сходство матери и дочери, которые, по их мнению, похожи, как две капли воды. Анастасия в описании к снимку также написала, что сама не заметила, как быстро подросла её дочь.