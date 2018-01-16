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| | Дженнифер Лопес поучаствовала в сексуальной рекламе джинсов Guess

Дженнифер Лопес поучаствовала в сексуальной рекламе джинсов Guess

Сегодня, 10:07
Известная певица и актриса Дженнифер Лопес поучаствовала в очередной «горячей» фотосессии, посвящённой рекламе джинсов весьма популярной марки Guess.

Дженнифер Лопес поучаствовала в сексуальной рекламе джинсов Guess

 

Очередным послом всемирно известного бренда Guess, занимающегося выпуском джинсовой одежды, стала Дженнифер Лопес, которая примкнула к таким выдающимся личностям как Адриана Лима, Кейт Аптаун, Клаудиа Фишер, Пэрис Хилтон, Анна Николь Смит и Дрю Бэримор, также представляющих данную марку джинсов. Стоит отметить, что Дженнифер стала самой возрастной представительницей бренда.

Дженнифер Лопес поучаствовала в сексуальной рекламе джинсов Guess

 

Снимок, разделённый на девять частей, появился в официальном Instagram-аккаунте актрисы, на который подписались уже более 71 миллиона её поклонников. В комментариях под фотографией многочисленные поклонники певицы стали обсуждать пышные формы Дженнифер, которая в возрасте 48 лет остаётся одной из самых сексуальных женщин на планете. Кроме того, данное фото было опубликовано на странице Guess в сети Instagram, где снимок показан в исходном виде.
Александр Вест
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