Дженнифер Лопес поучаствовала в сексуальной рекламе джинсов Guess

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес поучаствовала в очередной «горячей» фотосессии, посвящённой рекламе джинсов весьма популярной марки Guess.

Очередным послом всемирно известного бренда Guess, занимающегося выпуском джинсовой одежды, стала Дженнифер Лопес, которая примкнула к таким выдающимся личностям как Адриана Лима, Кейт Аптаун, Клаудиа Фишер, Пэрис Хилтон, Анна Николь Смит и Дрю Бэримор, также представляющих данную марку джинсов. Стоит отметить, что Дженнифер стала самой возрастной представительницей бренда.

Александр Вест

Снимок, разделённый на девять частей, появился в официальном Instagram-аккаунте актрисы, на который подписались уже более 71 миллиона её поклонников. В комментариях под фотографией многочисленные поклонники певицы стали обсуждать пышные формы Дженнифер, которая в возрасте 48 лет остаётся одной из самых сексуальных женщин на планете. Кроме того, данное фото было опубликовано на странице Guess в сети Instagram, где снимок показан в исходном виде.