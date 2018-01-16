19-летняя модель Алеся Кафельникова призналась в наркозависимости

19-летняя модель Алеся Кафельникова призналась в наркозависимостиСегодня, 09:50
18-летняя Алеся Кафельникова поделилась откровенным видео в интернете. Таким образом, дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова захотела заработать
Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся призналась, что не любит Россию. Видео, в котором она делает такое признание, модель выложила на странице
Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова, 17-летняя Алеся, присоединилась к американской звезде Ким Кардашьян и тоже опубликовала в сети фотографию