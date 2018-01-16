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| | 19-летняя модель Алеся Кафельникова призналась в наркозависимости

19-летняя модель Алеся Кафельникова призналась в наркозависимости

Сегодня, 09:50
После множества намеков, сплетен и пересудов одна из наиболее амбициозных и молодых моделей России 19-летняя Алеся Кафельникова сама появилась на просторах медиа-пространства и призналась в том, что дала самое откровенное интервью в жизни журналу Tatler, в котором призналась в своей наркотической зависимости.
 

19-летняя модель Алеся Кафельникова призналась в наркозависимости

 

В анонсе, который сделали сами сотрудники издания, говорится о том, что интервью Алеси будет представлено на страницах издания в виде монолога, без каких-либо дополнительных вопросов со стороны корреспондента. В нем будет напрямую говорится о том, какую тяжелую депрессию пережила модель.
 
Связана она была с разрывом романтических отношений и даже спровоцировала у Кафельниковой попытку суицида. Однако, самое главное то, как отмечают работники издания, это то, что дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова наконец поделится с общественностью сведениями о том, что на регулярной основе посещает группу анонимных наркоманов, а потому полностью осознала свою зависимость и готова с ней бороться.

Николай Офицеров
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