Хью Джекман раскрыл секрет своих полуобнаженных снимков

Весьма популярный голливудский актёр Хью Джекман рассказал о том, как ему удалось утолить жажду эксклюзивных снимков у папарацци. Актёр поведал о том, что сам разрешил фотографировать себя иногда, чтобы журналисты оставляли его в покое.

Александр Вест

На известном видеохостинге YouTube был опубликован фрагмент разговора Хью Джекмана с Эллен Дедженерес, который был записан на её одноименном шоу. В разговоре с Эллен Хью рассказал о том, что его весьма докучали журналисты, старающиеся сфотографировать его, преследуя актёра и доставляя ему массу неудобств. От проблемы Джекман решил избавиться весьма экстраординарным способом: Хью разрешил папарацци фотографировать его с оголённым торсом в обмен на то, что в свободное от съёмок время они не будут докучать ему и его семье.Хью Джекман заметил, что по условиям данной сделки, он обязан делать вид, что не замечает папарацци, чтобы снимки имели вид эксклюзива. Чтобы избежать излишнего внимания австралийский актёр сам вышел на связь с журналистами и организовал «тайную» фотосъёмку.