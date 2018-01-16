Уход из семьи и очередная передозировка: Дана Борисова рассказала правду о срыве

Телеведущая приняла участие в программе «На самом деле».

Дана Борисова решила больше не скрывать правду от общественности и рассказать о своей жизни в эфире ток-шоу Дмитрия Шепелева. Она сообщила, что адрес ее проживания неизвестен даже родителям, поскольку она не готова к общению с самыми близкими людьми. «Когда я буду готова, я первая позвоню и сообщу», - добавила телеведущая в эфире программы. Однако это не помешало прийти поддержать свою дочь отцу Борисовой, который, по его словам, готов всегда идти на встречу своему чаду. Мужчина уверен, что его дочь действительно больше не употребляет наркотики, однако сама телеведущая пока еще не готова идти на контакт с собственными родителями и даже не говорит им свой адрес. Как призналась Дана Борисова, пристрастила к наркотическим средствам ее именно мама, которая в свое время дала ей очень сильные успокоительные. После женщина публично попросила помощи у звезд шоу-бизнеса, чтобы спасти ее дочь-наркоманку. Дана Борисова не скрывает, что ее отношения с мамой очень сложные, пока простить родственницу ей не удается.

Многие не верят в том, что после реабилитации в Таиланде телеведущая больше не употребляет наркотики, хотя сама она неоднократно об этом говорила. Что касается недавнего отравления таблетками, из-за которого пришлось вызывать скорую помощь, то Дана Борисова сообщила, что действительно тогда лечилась от простуды. В свете передозировки с препаратом от кашля ей стало плохо, наркотики не имеют никакого отношения к той ситуации, добавила Борисова.

Дыль Лилия

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала снимок, на котором позирует с ведущим проекта Дмитрием Шепелевым. «Любимые мои! Скорее включайте… и узнайте, что же оказалось в секретной баночке?», - написала Дана Борисова. Однако подписчики телеведущей в очередной раз раскритиковали ее персону, апеллируя к желанию «пропиариться». Критики активно обсуждают материнство и долг дочери Борисовой, которая уж слишком откровенно рассказывает в эфирах о своем «грязном белье». «В состоянии покупать такие шмотки, так и плати алименты дочери», «Такая показуха и тряска грязного белья прилюдно», «Ребенку просто будет стыдно за свою маму. Бесконечные передачи. Вываливание грязного белья», - прокомментировали снимок антифанаты Борисовой.