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| | Тарасов готовится назначить свадьбу с Костенко на день рождения Бузовой

Тарасов готовится назначить свадьбу с Костенко на день рождения Бузовой

Сегодня, 09:29
Во всех делах и решениях Дмитрий Тарасов, по всей видимости, придерживается одинаковой стратегии насолить Бузовой. Проявляется это буквально во всем, но последнее, наверняка, станет самым громким, ведь дату свадебного торжества футболист планирует назначить свадьбу с Анастасией Костенко на день рождения Ольги.
 

Тарасов готовится назначить свадьбу с Костенко на день рождения Бузовой

 

Согласно слухам, на Мальдивы Анастасию Костенко Тарасов увез по причинам аналогичным. Как известно, Ольгу он раньше часто возил туда и признавался ей там в любви. Предложение было сделано, конечно, будто в романтичном голливудском фильме и у Анастасии просто не оставалось ничего иного, кроме как сказать, что она согласна. Помимо этого, прошло все именно в те дни, когда Тарасов и Бузова оформляли свой громкий развод, о котором тогда говорила вся страна. Пока непонятно, к чему была приурочена скорейшая регистрация брака к вероятной беременности Костенко или же к тем же событиям годичной давности.
 
Подготовка банкета идет уже полным ходом в ресторане отеля «Ритц Карлтон». Футболист планирует устроить настоящую зимнюю сказку, ведь только внутренние декорации обойдутся по меньшей мере в 4 миллиона рублей.

Николай Офицеров
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