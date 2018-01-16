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| | Александра Гозиас подвела итоги отпуска в Таиланде

Александра Гозиас подвела итоги отпуска в Таиланде

Сегодня, 10:03
Популярная актриса Александра Гозиас, получившая широкую известность благодаря своему участию в популярном телепроекте «Дом-2», рассказала своим подписчикам о том, как заканчивается её отдых в Таиланде.

Александра Гозиас подвела итоги отпуска в Таиланде

 

Александра Гозиас нередко радует своих многочисленных поклонников, которых в её официальном Instagram-аккаунте насобиралось уже около миллиона, публикациями с её отпуска. В данный момент актриса находится в Таиланде, откуда, по её словам, ей весьма не хочется улетать. В своём микроблоге Александра опубликовала фотографию, на которой она имеет весьма удручённый и уставший вид. Однако, в описании к фото девушка пояснила, что просто огорчена тем, что её отпуск подходит к концу.

Также Гозиас отметила, что в следующий раз ей следует лететь в Таиланд на целый месяц, чтобы времени хватило как на полноценный отдых, так и на осмотр достопримечательностей и разнообразные вечеринки. Помимо этого актриса шутливо уточнила, что с удовольствием проспала бы самолёт, чтобы подольше остаться в Таиланде.
Александр Вест
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