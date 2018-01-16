Всемирно известный голливудский режиссёр Гильермо дель Торо рассказал о том, что имеет особое отношение к русскому фольклору. Также режиссёр заметил, что в композиции под названием «Очи черные» скрывается истинная ДНК русского народа.

Александр Вест

Гильермо дель Торо, недавно снял весьма удачную картину под названием «Форма воды», в которой снялись сразу несколько российских актёров, включая Алексея Панкратова, Евгения Акимовы, а также Сергея Никонова. Режиссёр заметил, что в кинопроизводстве крайне необходимо придерживаться канонов относительно различных национальностей, показывая жителя Мексики истинным мексиканцев, а русского человека – русским.Помимо всего прочего Гильермо также уточнил, что разглядел в композиции под названием «Очи черные» наличие ДНК русского народа. Дель Торо отметил, что делая фильм, режиссёр обязан снабдить картину своей особой ДНК.