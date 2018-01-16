Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Гильермо дель Торо поведал о русской ДНК в песне «Очи черные»

Гильермо дель Торо поведал о русской ДНК в песне «Очи черные»

Сегодня, 09:51
Всемирно известный голливудский режиссёр Гильермо дель Торо рассказал о том, что имеет особое отношение к русскому фольклору. Также режиссёр заметил, что в композиции под названием «Очи черные» скрывается истинная ДНК русского народа.

Гильермо дель Торо поведал о русской ДНК в песне «Очи черные»

 

Гильермо дель Торо, недавно снял весьма удачную картину под названием «Форма воды», в которой снялись сразу несколько российских актёров, включая Алексея Панкратова, Евгения Акимовы, а также Сергея Никонова. Режиссёр заметил, что в кинопроизводстве крайне необходимо придерживаться канонов относительно различных национальностей, показывая жителя Мексики истинным мексиканцев, а русского человека – русским.

Помимо всего прочего Гильермо также уточнил, что разглядел в композиции под названием «Очи черные» наличие ДНК русского народа. Дель Торо отметил, что делая фильм, режиссёр обязан снабдить картину своей особой ДНК.
Александр Вест
Новости по теме
Гильермо дель Торо разочаровался в увиденном НЛО
Гильермо дель Торо разочаровался в увиденном НЛО

Режиссер Гильермо дель Торо встречался с НЛО. В результате он оказался разочарован увиденным. По словам дель Торо, ранее он смог встретиться с НЛО, который

Главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм Гильермо дель Торо
Главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм Гильермо дель Торо

Главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Лента получила название «Форма воды» и рассказывает об

Гильермо дель Торо и Оливия Уайлд выразили соболезнования по поводу смерти Антона Ельчина
Гильермо дель Торо и Оливия Уайлд выразили соболезнования по поводу смерти Антона Ельчина

Гильермо дель Торо, известный мексиканский режиссер, а также актриса Оливия Уайлд выразили свои соболезнования по поводу преждевременной смерти 28-летнего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости